Порядка 25 тыс. человек посетили XXXII Минскую международную книжную выставку-ярмарку

В то время как Президент Беларуси находится с визитом в России и принимает личное участие в укреплении связей с братской страной, в Минске на книжной выставке-ярмарке. Посещаемость бьет 30-летние рекорды посещаемости. За время работы на «БелЭкспо» уже успели побывать порядка 25 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Книжные новинки, возможность лично пообщаться с любимыми писателями и получить издание с автографом – центральным событием дня на большом книжном форуме стало открытие стенда «Книги из России».

В экспозиции – художественная, научная, публицистическая, детская, историческая литература и не только. Свои произведения лично представили топовые российские писатели. Одна из центральных тем литературного форума – юбилей Победы в Великой Отечественной войне. 80 лет назад белорусы и россияне бок о бок сражались за независимость, а сегодня вместе хранят память о героическом прошлом. И в том числе через литературу передают историческую правду подрастающему поколению.

Литература – серьезная составляющая культурных связей. На встрече с представителями Министерства информации и Союза писателей обсуждали развитие книжной сферы. Белорусы – одна из самых читающих наций. И даже несмотря на развитие современных технологий, печатное слово остается источником достоверных знаний, несет культурный код, и поэтому задача литераторов – популяризировать чтение.

Катерина Дедовец, посетитель:

На самом деле у нас очень много подростков, где-то 18-25-30 лет, кто состоит в книжных клубах, у кого литература не то чтобы хобби, а как образ жизни.

Денис Котов, руководитель фестивального движения «Книжные маяки России»:

Мы создаем такую новую нейронную сеть читающих и пишущих людей. У нас в Союзном государстве может быть построена единая система «Книжных маяков», которые сначала курсируют внутри Союзного государства, потом потихонечку двигаются к странам СНГ, а там, глядишь, до Берлина дойдут. «Книжные маяки» – это гибридные фестивали, которые проходят в разных городах с подключением других городов для жителей интернета. Вот у нас сейчас много иммигрантов в интернет. И вот для того, чтобы они там не заскучали, и чтобы они понимали, куда возвращаться к реальной жизни, к реальной библиотеке, к живой книге и к живому автору навстречу, мы выстраиваем вот такую цифровую инфраструктуру.

Беларусь и Россия активно сотрудничают в сфере книгоиздания. С одним из совместных проектов гостей познакомили на главной площадке книжного форума. Это издание «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд», соавтором которого выступил наш коллега, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Еще один результат совместной работы наших стран – новое издание из цикла книг о геноциде белорусского народа. В совместном исследовании генеральных прокуратур Беларуси и России собраны свидетельства преступлений нацистских карателей на территории нашей страны в годы Великой Отечественной.

Петр Фролов, временный поверенный в делах России в Беларуси:

Это одна из серьезных задач в рамках гуманитарного сотрудничества между Россией и Беларусью. Русской, российской литературе агрессивность никогда не была присуща. Книги и произведения, которые были написаны после Великой Отечественной войны, там нет кровожадности, там нет требований, так сказать, растерзать каждого немца, нет. Там, наоборот, стремление заглянуть внутрь человека.