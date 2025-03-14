Порядка 25 тыс. человек посетили XXXII Минскую международную книжную выставку-ярмарку
В то время как Президент Беларуси находится с визитом в России и принимает личное участие в укреплении связей с братской страной, в Минске на книжной выставке-ярмарке. Посещаемость бьет 30-летние рекорды посещаемости. За время работы на «БелЭкспо» уже успели побывать порядка 25 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книжные новинки, возможность лично пообщаться с любимыми писателями и получить издание с автографом – центральным событием дня на большом книжном форуме стало открытие стенда «Книги из России».
В экспозиции – художественная, научная, публицистическая, детская, историческая литература и не только. Свои произведения лично представили топовые российские писатели. Одна из центральных тем литературного форума – юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
80 лет назад белорусы и россияне бок о бок сражались за независимость, а сегодня вместе хранят память о героическом прошлом. И в том числе через литературу передают историческую правду подрастающему поколению.
Литература – серьезная составляющая культурных связей. На встрече с представителями Министерства информации и Союза писателей обсуждали развитие книжной сферы.
Белорусы – одна из самых читающих наций. И даже несмотря на развитие современных технологий, печатное слово остается источником достоверных знаний, несет культурный код, и поэтому задача литераторов – популяризировать чтение.
Катерина Дедовец, посетитель:
На самом деле у нас очень много подростков, где-то 18-25-30 лет, кто состоит в книжных клубах, у кого литература не то чтобы хобби, а как образ жизни.
Денис Котов, руководитель фестивального движения «Книжные маяки России»:
Мы создаем такую новую нейронную сеть читающих и пишущих людей. У нас в Союзном государстве может быть построена единая система «Книжных маяков», которые сначала курсируют внутри Союзного государства, потом потихонечку двигаются к странам СНГ, а там, глядишь, до Берлина дойдут. «Книжные маяки» – это гибридные фестивали, которые проходят в разных городах с подключением других городов для жителей интернета. Вот у нас сейчас много иммигрантов в интернет. И вот для того, чтобы они там не заскучали, и чтобы они понимали, куда возвращаться к реальной жизни, к реальной библиотеке, к живой книге и к живому автору навстречу, мы выстраиваем вот такую цифровую инфраструктуру.
Беларусь и Россия активно сотрудничают в сфере книгоиздания. С одним из совместных проектов гостей познакомили на главной площадке книжного форума. Это издание «Донбасс – Новороссия. Белорусский взгляд», соавтором которого выступил наш коллега, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Еще один результат совместной работы наших стран – новое издание из цикла книг о геноциде белорусского народа. В совместном исследовании генеральных прокуратур Беларуси и России собраны свидетельства преступлений нацистских карателей на территории нашей страны в годы Великой Отечественной.
Петр Фролов, временный поверенный в делах России в Беларуси:
Это одна из серьезных задач в рамках гуманитарного сотрудничества между Россией и Беларусью. Русской, российской литературе агрессивность никогда не была присуща. Книги и произведения, которые были написаны после Великой Отечественной войны, там нет кровожадности, там нет требований, так сказать, растерзать каждого немца, нет. Там, наоборот, стремление заглянуть внутрь человека.
Насыщенный день начался со встречи российских литераторов на минском вокзале. Более полусотни авторов прибыли в столицу на «книжном поезде», чтобы поучаствовать в международной ярмарке.
Минск стал первой точкой в маршруте. Дальше состав продолжит движение в Москву, Нижний Новгород, Казань и Ульяновск. К слову, российские коллеги пригласили белорусских авторов присоединиться к масштабному проекту.