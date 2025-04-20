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Песков заявил, что пасхальное перемирие окончится в полночь

20 апреля 2025 18:28
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Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие завершится в полночь 21 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что пасхальное перемирие окончится в полночь-1

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что указаний о продлении режима прекращения огня не было. Перемирие продолжалось 30 часов – с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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