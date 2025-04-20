Песков заявил, что пасхальное перемирие окончится в полночь

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие завершится в полночь 21 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие завершится в полночь 21 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что указаний о продлении режима прекращения огня не было. Перемирие продолжалось 30 часов – с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.