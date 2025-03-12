В Минске проходит международная книжная выставка-ярмарка

Минск принимает международную книжную выставку-ярмарку. Впереди несколько дней незабываемых встреч с авторами и издателями, дискуссионная площадка для широкого круга интеллектуалов, которые любят и ценят качественное печатное слово, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32-й по счету форум в 2025 году объединяет более 500 экспонатов из 21 страны, в том числе это Объединенные Арабские Эмираты, Куба. Особое внимание – странам-участницам Евразийского экономического союза. Каждый день выставки посвящен одной из стран: 12 марта – Казахстану, 13-го – Кыргызстану, 14-го – России, 15 марта – Беларуси, а 16-го – Армении. Гости смогут познакомиться с литературными и культурными традициями этих государств.

Сергей Кайкин, руководитель генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок (Россия):

Нельзя допустить переписывания истории. И на этом, собственно говоря, мы всегда стояли. Это была непреложная истина для нас, для России в целом. Конечно же, никакой альтернативной истории здесь не представлено. Представлено не будет никогда. Мы презентовали проект совместный, как раз изданный совместно с прокуратурой, на Московской международной книжной ярмарке. Здесь будут представлены книги, изданные в рамках Содружества и в рамках Евразийского экономического сообщества.

Форум продолжится пять дней. Центральный стенд выставки посвящен 80-летию Великой Победы, а также председательству Беларуси в органах ЕАЭС в 2025 году.