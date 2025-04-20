С какого возраста лучше отдавать на коньки и есть ли в Беларуси детский хоккейный бум? Поговорили с тренерами

В этом сезоне белорусский хоккей по всем направлениям восхищает. Это касается и заокеанских наших парней. 18 белорусов играют в НХЛ.

На этой неделе белорусский голкипер Никита Толопило дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Наш вратарь вышел в составе «Ванкувера» на матч с «Сан-Хосе». Он отразил 15 бросков из 16 и был признан третьей звездой матча. Никита стал вторым стражем ворот из Беларуси после Алексея Колосова, который вышел на заокеанский лед.

Также в начале недели стало известно, что еще два наших хоккеиста попали в окончательный рейтинг перед драфтом-2025. Это Егор Бориков и Арсений Радьков. 19-летний форвард выступает в КХЛ за минское «Динамо» и проводит знаковый сезон. В регулярке он принял участие в 67 поединках, набрав 25 очков. В плей-офф 8 игр и 6 голов. 17-летний Арсений Радьков защищает ворота «Тюменского Легиона» в МХЛ. В 19 встречах хоккеист одержал четыре виктории при коэффициенте надежности 3,18.