С какого возраста лучше отдавать на коньки и есть ли в Беларуси детский хоккейный бум? Поговорили с тренерами

В этом сезоне белорусский хоккей по всем направлениям восхищает. Это касается и заокеанских наших парней. 18 белорусов играют в НХЛ.
В этом сезоне белорусский хоккей по всем направлениям восхищает. Это касается и заокеанских наших парней. 18 белорусов играют в НХЛ.
На этой неделе белорусский голкипер Никита Толопило дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Наш вратарь вышел в составе «Ванкувера» на матч с «Сан-Хосе». Он отразил 15 бросков из 16 и был признан третьей звездой матча. Никита стал вторым стражем ворот из Беларуси после Алексея Колосова, который вышел на заокеанский лед.
Также в начале недели стало известно, что еще два наших хоккеиста попали в окончательный рейтинг перед драфтом-2025. Это Егор Бориков и Арсений Радьков. 19-летний форвард выступает в КХЛ за минское «Динамо» и проводит знаковый сезон. В регулярке он принял участие в 67 поединках, набрав 25 очков. В плей-офф 8 игр и 6 голов. 17-летний Арсений Радьков защищает ворота «Тюменского Легиона» в МХЛ. В 19 встречах хоккеист одержал четыре виктории при коэффициенте надежности 3,18.
Алексей Протас и Егор Шарангович каждый день радуют хоккейных специалистов, болельщиков и СМИ. Их результаты открывают спортивные новости. Егор на недели установил личный рекорд по забитым шайбам в НХЛ – 100.
В МХЛ белорусы ставят рекорды. Команда Андрея Михалева заняла второе место в «Серебряном дивизионе», а в нокаут-раунде переиграла «Алмаз» и вышла в плей-офф спустя 9 лет, обеспечив тем самым повышение в классе на следующий розыгрыш.
На старте сезона наши парни одержали четыре виктории кряду, на стыке осени и зимы «шинники» не знали горечи поражений на протяжении 9 поединков, они также записали в свой актив самую крупную победу в истории клуба, обыграв «Сахалинских акул» со счетом 14:1, забросили 212 шайб и стали третьими по этому показателю во всей лиге, «Динамо-Шинник» – кузница кадров для основной команды. А что стоит за такими результатами? С чего все начинается? Начинается у всех одинаково, когда родители покупают первые хоккейные коньки и привозят сына на арену.
В студии «Спорттаймера» Александр Низовкин, тренер СДЮШОР имени Руслана Салея, и Сергей Кравченко, заместитель директора минской СДЮШОР по хоккею с шайбой.
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