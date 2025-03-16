Издание о фронтовых кинодокументалистах представили на книжной выставке-ярмарке в Минске

Встречи с писателями, творческие номера, семинары и море книг. Незабываемое путешествие в литературные миры десятков стран подарила жителям и гостям белорусской столицы международная книжная выставка-ярмарка. На 5 дней выставочный комплекс «БелЭкспо» стал площадкой для масштабного культурного обмена. Свои издания презентовали свыше 20-ти государств, состоялось почти 240 мероприятий, а у авторов была возможность поделиться опытом в области издательского дела. 16 марта форум завершает свою работу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году – отдельное внимание книгам, затрагивающим тему 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 16 марта гостям презентовали биографическое издание «Фронтовые кинодокументалисты – создатели кинолетописи освобождения Беларуси». В нем собраны сведения о людях, которые помогли создать объемную кинолетопись освобождения нашей страны. Слушателям представили интересные факты об операторах военного времени, а на экране показали фрагменты их работ.

Константин Ремишевский, ведущий научный сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Творческий метод, основанный на умении документалиста снимать не столько протокольные, ритуализированные мероприятия, ход которых обусловлен самим сценарием, а проявлять хроникерскую зоркость, найти точную деталь, найти точный изобразительный эквивалент сути тех событий, которые происходят на экране, о которых документалист не только хочет, но и должен рассказать, – это великое искусство.

Многие факты опубликованы впервые. Информация о репортажах и очерках в будущем станет основой для Фонда экранных документов «Кинолетопись освобождения Беларуси». Стоит отметить, что интерес к белорусским авторам и отечественной литературе возрастает. В первую очередь читателей интересует классика. Пользуется спросом поэзия, а также детские книги.

Выставка прекрасная. Ходим с открытыми глазами и только восхищаемся. Мы ребенку купили как раз книгу, которую она будет читать на белорусской мове. Это прекрасно.