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Минчан и гостей столицы приглашают на ярмарку у стадиона «Динамо»

30 декабря 2024 07:34
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Весело, вкусно и атмосферно провести эти предновогодние дни приглашают минчан на ярмарке, которая открылась на площадке у стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчан и гостей столицы приглашают на ярмарку у стадиона «Динамо»-2

Для посетителей – фудтраки с ароматными блюдами и напитками, лавки с сувенирной продукцией и много детских развлечений. Ждут здесь и любителей зимнего катания. На площадке установлен каток с синтетическим льдом. Особое настроение создает новогодняя музыка и праздничная иллюминация.

Минчан и гостей столицы приглашают на ярмарку у стадиона «Динамо»-4

Антураж, музыка. Снега не хватает, а так все вроде здорово. Был бы немножко снежок – было бы уже более новогоднее настроение, более весело.

Минчан и гостей столицы приглашают на ярмарку у стадиона «Динамо»-6

Такие классные локации. Даже не смотря на то, что нет льда, нет снега – все здорово. Вот, искусственное покрытие. И люди могут несмотря на немножко теплую погоду, покататься на коньках на улице и получить классное настроение.

Ярмарка будет работать до 7 января. Приходить сюда можно уже с 10:00 утра.

# Новый год # Ярмарки в Минске

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