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Новости по тегу #Япония

Рекордные ливни в Японии угрожают урожаю риса и доходам от туризма
02 октября 2026 06:58

Рекордные ливни в Японии угрожают урожаю риса и доходам от туризма

Почти 17 тыс. домов остаются без электричества из-за мощного тайфуна в Японии
24 сентября 2026 08:31

Почти 17 тыс. домов остаются без электричества из-за мощного тайфуна в Японии

Мощный тайфун приближается к побережью Японии
22 сентября 2026 06:46

Мощный тайфун приближается к побережью Японии

Мощные ливни вызвали масштабные наводнения и оползни в Японии
31 августа 2026 07:15

Мощные ливни вызвали масштабные наводнения и оползни в Японии

Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
23 августа 2026 11:20

Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

13 человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Японии
21 августа 2026 06:16

13 человек погибли из-за сильных дождей и наводнений в Японии

В японской префектуре Кумамото продолжаются землетрясения
11 августа 2026 08:43

В японской префектуре Кумамото продолжаются землетрясения

Удар по Хиросиме 1945-го. Почему японские лидеры не называют виновных в ядерной трагедии?
06 августа 2026 18:51

Удар по Хиросиме 1945-го. Почему японские лидеры не называют виновных в ядерной трагедии?

Количество жертв сильного землетрясения в Японии выросло до 13
29 июля 2026 08:10

Количество жертв сильного землетрясения в Японии выросло до 13

На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие
28 июля 2026 17:25

На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие

Токио охватил масштабный антиправительственный митинг
20 июля 2026 07:23

Токио охватил масштабный антиправительственный митинг

Мощный тропический шторм обрушился на Токио
03 июня 2026 06:44

Мощный тропический шторм обрушился на Токио