Новости по тегу #Япония

На тихоокеанском побережье в сентябре осадков выпало в 2,5 раза больше нормы, а в Токио дожди шли свыше 30 дней подряд.
В эпицентре стихии оказались две префектуры, примыкающие к Токио.
Власти ввели высший красный уровень опасности из-за рекордных осадков и угрозы оползней.
Реки вышли из берегов. Вода залила поля и дороги.
Сейсмологи предупреждают о рисках повторных толчков в ближайшую неделю.
Непогода затронула восток страны. В одной из префектур пострадали около 70 домов.
Национальное метеорологическое агентство Японии сообщает: с момента мощного землетрясения, произошедшего в конце прошлого месяца, в регионе зарегистрировано около 600 ощутимых толчков.
6 августа мир вспоминает одну из самых страшных трагедий в истории человечества – в этот день в 1945 году мир узнал, что такое ядерный апокалипсис.
На острове Кюсю, который оказался в эпицентре катастрофы, нарушена работа железнодорожного транспорта и аэропорта, продолжаются проблемы с электроснабжением.
Эпицентр стихии пришелся на остров Кюсю. Больше всего пострадала префектура Кумамото.
Спор вокруг 9-й статьи, принятой после Второй мировой войны, вновь вывел на улицы сотни людей.
Непогода нарушила авиасообщение: в аэропортах отменено около 700 внутренних и международных рейсов.
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36