В японской префектуре Кумамото продолжаются землетрясения

Сейсмическая активность в японской префектуре Кумамото остается повышенной. Национальное метеорологическое агентство Японии сообщает: с момента мощного землетрясения, произошедшего в конце прошлого месяца, в регионе зарегистрировано около 600 ощутимых толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, зафиксирован 591 эпизод, который жители почувствовали. Специалисты отмечают: серия продолжается, а уровень активности остается выше обычного. Метеорологическое агентство предупреждает: в течение примерно месяца возможны новые толчки, включая эпизоды интенсивностью «нижняя пятерка» и выше по японской шкале. Жителям рекомендуют следить за официальными уведомлениями, избегать опасных зон и быть готовыми к повторным землетрясениям.

Известно, что число погибших из‑за землетрясения на острове Кюсю в Японии выросло до 39 человек. В больницах находятся 23 человека, получивших тяжелые ранения. В сборных пунктах в префектуре Кумамото содержатся почти 6600 эвакуированных. Повреждены более 18 тысяч построек, разбору завалов мешает сильная жара – температура в зоне бедствия днем достигает 40 градусов.