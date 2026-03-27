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В Токио мужчина с ножом напал на людей в магазине игрушек

27 марта 2026 08:46
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Шокирующее событие произошло в одном из самых оживленных районов Токио. Там в популярный магазин игрушек ворвался вооруженный ножом мужчина и напал на людей. Среди покупателей началась паника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио мужчина с ножом напал на людей в магазине игрушек-2

В момент ЧП там находилось более 100 посетителей, в том числе иностранные туристы. В Японии сейчас весенние каникулы, и в это время магазины обычно заполнены семьями с детьми. Жертвой преступника стала 20-летняя девушка продавец. По сообщению полиции, нападавший покончил с собой. Его мотивы неизвестны. В Японии действуют строгие законы по контролю над оружием, и насильственные преступления по-прежнему относительно редки, но нападения с применением ножей в последние годы в стране участились.

В Англии при нападении с ножом в школе пострадала девочка.

# Япония

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