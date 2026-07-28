На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие

Мощное землетрясение произошло на юге Японии. Эпицентр стихии пришелся на остров Кюсю. Больше всего пострадала префектура Кумамото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о масштабных разрушениях дорог. Тысячи домов остались без электроснабжения, около 50 человек получили ранения, есть погибшие. И это только предварительные данные.