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На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие

28 июля 2026 17:25
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Мощное землетрясение произошло на юге Японии. Эпицентр стихии пришелся на остров Кюсю. Больше всего пострадала префектура Кумамото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о масштабных разрушениях дорог. Тысячи домов остались без электроснабжения, около 50 человек получили ранения, есть погибшие. И это только предварительные данные. 

На юге Японии произошло мощное землетрясение – есть погибшие-2

Спасатели продолжают поиски людей, оказавшихся под завалами. Так, частично обрушился один из торговых центров, где находились сотни посетителей. Также пострадали пассажиры высокоскоростных поездов. Более 300 тысяч жителей получили предписание об эвакуации. 

Для ликвидации последствий катастрофы власти планируют привлечь около четырех тысяч военнослужащих. Ранее регион уже пережил одно из самых разрушительных землетрясений в современной истории страны.

# Япония # Землетрясение

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