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В Японии перевернулись две лодки с протестующими против строительства базы США

16 марта 2026 10:45
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В Японии протест против строительства военной базы США на острове Окинава закончился трагедией. Там во время акции перевернулись два судна с демонстрантами. Погибли два человека, в том числе 16-летняя школьница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии перевернулись две лодки с протестующими против строительства базы США-2

Еще двое считаются пропавшими без вести. Сейчас на месте крушения развернута поисково-спасательная операция с участием катеров береговой охраны. Сообщается о более 10 пострадавших. По информации властей, в момент ЧП на борту судов находились около 30 человек. В основном это старшеклассники одной из местных школ. Инцидент произошел у побережья, где идет строительство базы для размещения корпуса морской пехоты США. Расследованием причин происшествия занимается полиция.

# Япония

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