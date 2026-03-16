В Японии перевернулись две лодки с протестующими против строительства базы США

В Японии протест против строительства военной базы США на острове Окинава закончился трагедией. Там во время акции перевернулись два судна с демонстрантами. Погибли два человека, в том числе 16-летняя школьница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще двое считаются пропавшими без вести. Сейчас на месте крушения развернута поисково-спасательная операция с участием катеров береговой охраны. Сообщается о более 10 пострадавших. По информации властей, в момент ЧП на борту судов находились около 30 человек. В основном это старшеклассники одной из местных школ. Инцидент произошел у побережья, где идет строительство базы для размещения корпуса морской пехоты США. Расследованием причин происшествия занимается полиция.