Япония сняла ограничения на экспорт оружия

Япония отменила ограничения на экспорт оружия – раньше можно было поставлять за рубеж лишь оборудование для спасения, транспортировки, наблюдения и разминирования. Теперь страна вправе продавать боевые самолеты, ракеты и эсминцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение стало серьезным сдвигом в оборонной политике государства. После Второй мировой войны Япония, согласно Конституции, позиционировала себя как «миролюбивую нацию». Интерес к японским вооружениям уже проявили Польша, Филиппины, Индонезия и Австралия. С последней страна заключила рекордную сделку на поставку военных кораблей стоимостью 6,5 миллиарда долларов.