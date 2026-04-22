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Япония сняла ограничения на экспорт оружия

22 апреля 2026 06:48
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Япония отменила ограничения на экспорт оружия – раньше можно было поставлять за рубеж лишь оборудование для спасения, транспортировки, наблюдения и разминирования. Теперь страна вправе продавать боевые самолеты, ракеты и эсминцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Япония сняла ограничения на экспорт оружия-2

Решение стало серьезным сдвигом в оборонной политике государства. После Второй мировой войны Япония, согласно Конституции, позиционировала себя как «миролюбивую нацию». Интерес к японским вооружениям уже проявили Польша, Филиппины, Индонезия и Австралия. С последней страна заключила рекордную сделку на поставку военных кораблей стоимостью 6,5 миллиарда долларов.

# Япония

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