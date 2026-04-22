Япония сняла ограничения на экспорт оружия

Япония отменила ограничения на экспорт оружия – раньше можно было поставлять за рубеж лишь оборудование для спасения, транспортировки, наблюдения и разминирования. Теперь страна вправе продавать боевые самолеты, ракеты и эсминцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.