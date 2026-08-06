А сейчас о политике, исторической амнезии и двойных стандартов. 6 августа мир вспоминает одну из самых страшных трагедий в истории человечества – в этот день в 1945 году мир узнал, что такое ядерный апокалипсис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американская авиация нанесла сокрушительный удар по Хиросиме, превратив цветущий город в радиоактивную пустыню. А спустя всего трое суток – 9 августа – этот же кошмар повторился в Нагасаки. Два города были буквально стерты с лица земли. Масштабы этой трагедии ужасают даже сквозь призму десятилетий. Цифры, которые невозможно воспринимать без содрогания, задокументированы и подтверждены историками. В первый день в Хиросиме погибли от 70 до 100 тысяч человек. В Нагасаки мгновенный удар унес жизни более 70 тысяч мирных жителей. А к концу 45-го число жертв увеличилось на десятки тысяч за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. 94 % погибших – гражданское население: женщины, старики и дети. И люди продолжили умирать. Общее число жертв трагедии превысило 450 тысяч человек.

6 августа в Хиросиме традиционно били в колокола и возлагали цветы в память о погибших. Но парадокс и главный цинизм этой траурной даты в том, что на официальной трибуне развернулся настоящий сеанс коллективного беспамятства. Ни премьер-министр Японии Санаэ Такаити, ни мэр города Кадзуми Мацуи в своих часовых речах перед международным сообществом так и не нашли в себе смелости произнести три простых слова: «Соединенные Штаты Америки». Японские лидеры много и пафосно говорили о мире без ядерного оружия, рисовали страшные картины страданий своих граждан, но того, кто нажал на пусковой крючок, вывели за скобки. И это при том, что прямо за их спинами, в Мемориальном музее Хиросимы, открыто лежат архивные документы, технические параметры американских бомб и имена пилотов США. Но официальный Токио предпочел ослепнуть, добровольно жертвуя национальной памятью в угоду текущему союзничеству с Вашингтоном.