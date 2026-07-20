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Токио охватил масштабный антиправительственный митинг

20 июля 2026 07:23
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В Токио прошла новая акция против инициативы правительства пересмотреть Конституцию и изменить статус сил самообороны. Спор вокруг 9-й статьи, принятой после Второй мировой войны, вновь вывел на улицы сотни людей. Документ запрещает использование войны как инструмента внешней политики и ограничивает создание Вооруженных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Токио охватил масштабный антиправительственный митинг-2

Кабмин добивается прямого закрепления статуса армии и расширения ее полномочий. Протестующие считают: отказ от пацифистского курса опасен и может привести к тяжелым последствиям. 

Токио охватил масштабный антиправительственный митинг-4

Я считаю, что получение прибыли от продажи оружия абсолютно неприемлемо. Тот факт, что наше правительство поступает подобным образом, свидетельствует, что определенные силы игнорируют военные преступления Японии в прошлом и пытаются вернуть Японию на ее опасный старый путь. Я решительно против этого. Как только Япония собьется с пути мира, она рухнет в пропасть.

Токио охватил масштабный антиправительственный митинг-6

Наше правительство тратит наши налоги на военные расходы, одновременно принимая законы для подавления протестов, подобных этому. Я использую свой голос, потому что не могу мириться с подобными действиями.

Статья 9 остается ключевым элементом послевоенной идентичности Японии и ее обязательств перед международным сообществом. Активисты предупреждают: пересмотр без глубокого анализа может привести к тяжелым последствиям и втянуть страну в новый виток напряженности.

# Япония

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