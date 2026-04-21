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В Японии при взрыве в танке погибли трое военнослужащих

21 апреля 2026 11:22
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В Японии во время учений погибли трое военнослужащих, еще один получил тяжелые ранения. Инцидент произошел на полигоне на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии при взрыве в танке погибли трое военнослужащих-2

Танковое подразделение проводило боевые стрельбы. По неизвестным пока причинам снаряд взорвался внутри боевой машины. Местные СМИ сообщают, что это один из самых современных танков, которые находятся на вооружении японской армии. Расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия Министерства обороны.

# Япония

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