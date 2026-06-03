Мощный тропический шторм обрушился на Токио

Мощный тропический шторм парализовал столицу Японии. На мегаполис обрушились проливные дожди. В центре Токио из берегов вышли несколько рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода нарушила авиасообщение: в аэропортах отменено около 700 внутренних и международных рейсов. Японское метеорологическое агентство объявило экстренное предупреждение об эвакуации для жителей соседней Иокогамы. На восточном побережье страны сохраняется высокая угроза оползней. Шторм набрал силу после того, как 2 июня пронесся по Окинаве – там удар стихии оставил без электричества тысячи домов, минимум 16 человек получили ранения. Спасательные службы приведены в режим повышенной готовности.