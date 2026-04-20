В Токио более 35 тыс. человек выступили на протестах против милитаризации страны

Роботы победили людей в беге во время полумарафона в Пекине

Победителем стал робот «Молния» под номером 009. Его чистое время составило 50 минут 26 секунд. Это на 9 минут меньше, чем действующий до сих пор рекорд на подобной дистанции, установленный человеком.