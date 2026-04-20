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В Токио более 35 тыс. человек выступили на протестах против милитаризации страны

20 апреля 2026 08:15
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В центре Токио более 35 тысяч человек выступили на протестах против милитаризации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио более 35 тыс. человек выступили на протестах против милитаризации страны-2

Демонстранты требовали убрать с поста премьер-министра, который жаждет войны. Жители высказывали несогласие с нападением Израиля и США на Иран. Протестующие также призвали не допустить отправки японских военных на Ближний Восток.

# Япония

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