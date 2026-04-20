В Токио более 35 тыс. человек выступили на протестах против милитаризации страны

В центре Токио более 35 тысяч человек выступили на протестах против милитаризации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре Токио более 35 тысяч человек выступили на протестах против милитаризации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты требовали убрать с поста премьер-министра, который жаждет войны. Жители высказывали несогласие с нападением Израиля и США на Иран. Протестующие также призвали не допустить отправки японских военных на Ближний Восток.