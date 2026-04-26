В Японии продолжается борьба с крупными лесными пожарами. Пламя на севере страны бушует пятый день. Туда направили 1400 сотрудников МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трех тысяч жителей эвакуировали. Огнем охвачено около 1400 гектаров леса. Также на место ЧП направили 100 военнослужащих сил самообороны и подключили авиацию. Вертолеты сбрасывают воду, но ситуация продолжает ухудшатся. Рекордно сухая погода и сильный ветер способствуют распространению огня. Из-за отсутствия дождей режим ЧП может затянуться на всю неделю. Официальное расследование причин возгорания продолжается. Среди версий рассматривают – как человеческий фактор, так и сухую грозу. Нынешние лесные пожары – третьи по величине в истории Японии.