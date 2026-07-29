Количество жертв сильного землетрясения в Японии выросло до 13

В Японии продолжаются масштабные поисково-спасательные работы на месте многочисленных разрушений после сильнейшего за последнее десятилетие землетрясения, которое произошло накануне на юге страны. Под завалами могут находиться сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К ликвидации последствий стихии подключились около четырех тысяч военнослужащих. На острове Кюсю, который оказался в эпицентре катастрофы, нарушена работа железнодорожного транспорта и аэропорта, продолжаются проблемы с электроснабжением. Число погибших в результате мощного землетрясения выросло до 13 человек.

Санаэ Такаити, премьер-министр Японии:

Мы подтвердили гибель 13 человек и значительный ущерб, включая ранения, обрушения зданий, пожары, а также повреждения дорог и другой инфраструктуры. Я выражаю глубочайшие соболезнования погибшим и их семьям. Я также выражаю искренние соболезнования всем, кто пострадал от этой катастрофы. Даже сейчас есть люди, ожидающие спасения, и это гонка со временем. Мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы на местах, чтобы спасти как можно больше людей.

Глава правительства подчеркнула, что кабмин сделает все возможное для скорейшего спасения людей. В пострадавшие районы оперативно направят продукты питания и предметы первой необходимости.