Белорусские предприятия представили свою продукцию на международной выставке в Ташкенте

От решений для развития городской среды и транспортных систем до сложного промышленного оборудования и автоматизации производства. Белорусские предприятия представляют свою продукцию на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая открылась сегодня, 20 апреля, в Ташкенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют 35 стран, в том числе Узбекистан, Россия, Казахстан, Китай, Турция, ОАЭ, Азербайджан и другие. Беларусь демонстрирует свои лучшие разработки на данном международном форуме с 2021 года. На этот раз общая площадь отечественной экспозиции составляет более 100 квадратных метров. Представлена продукция промышленных флагманов нашей страны, в том числе БЕЛАЗ, «Гомсельмаш» и «Интеграл».

«ИННОПРОМ» охватывает ключевые отрасли: энергетика, металлургия, машиностроение и высокие технологии. Дополняет форум масштабная деловая программа. Запланировано около 20 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые темы промышленного развития и партнерства. Продлится выставка по 22 апреля.