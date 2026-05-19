Картину называют гимном любви. Этих фактов о «Прогулке» Шагала вы могли не знать

Анна Меркушевич, корреспондент: Эту картину называют гимном любви и свободе. Ее Марк Шагал написал более 100 лет назад. Только он знает секрет «Прогулки». Как можно стоять и держать крепко за руку любимую женщину, которая высоко парит в небе и при этом смеется? Спросим об этом у сотрудников музея.

Марина Трофимова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Самая одухотворенная, наверное, работа это ода любви, любви мужчины и женщины, любви Марка Шагала к своей жене Белле. То есть мы все прекрасно знаем, кто здесь изображен. Это Шагал держит за руку летающую свою Беллу. Он считал ее гораздо выше себя по уровню, по складу, по характеру, по возможностям, так скажем.

Можно, конечно, вспомнить о том, как тяжело ему далось то, что она стала его женой. Условия родителей были таковы, что Шагал должен был как минимум стать знаменитым мастером. Для него это было очень, конечно, сложно. Он поехал в Париж, там у него были выставки. То есть он все делал для того, чтобы стать известным.

Себя Марк Шагал показал уверенно стоящим на родной земле в любимом Витебске. В его правой руке птица, в левой – Белла. Молодые люди настолько переполнены чувствами, что практически парят над землей. Мастер обыгрывает известную пословицу о синице в руках и журавле в небе. И в то же время намекает, что иногда человек может взять от жизни все.