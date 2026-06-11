Гохран передает уникальные исторические ценности сразу в 7 музеев Беларуси

В каких музейных экспозициях вскоре можно будет увидеть новые раритеты и какие истории стоят за этими находками – узнавала Алеся Иванова.

Некоторые экспонаты хранят собственные тайны. Например, редкий крест-мощевик, внутри которого могли находиться святыни, или нательный крест конца XIX века, обнаруженный поисковиками. Есть и совсем неожиданные находки – столовые приборы известных европейских производителей, которые сегодня используют рестораны высокой кухни.

В этих стенах хранятся предметы, изъятые на таможне, поступившие из ломбардов и скупок, а также конфискаты, переданные государству. Но не все золото, что блестит, поэтому сперва – тщательный отбор ценностей.

Светлана Крутько, начальник отдела экспертно-аналитической аттестации ценностей Государственного хранилища ценностей Министерства финансов Беларуси: На этом этапе проводится первоначальный осмотр, а также определение пробы изделия, то есть драгоценный это металл или недрагоценный металл. Поверхностно пока рассматриваются клейма. И каждый из этих предметов, если он может представлять собой ценность, отправляется на счет просмотра так называемый.

Но и на этом проверка не заканчивается. В дело вступают эксперты, которые более детально исследуют каждый предмет. Начиная от техники исполнения, материала и заканчивая местом изготовления. Уже после оценочная комиссия формирует перечень предметов, которые в дальнейшем будут зачислены в культурно-исторический фонд. Так, раритеты готовятся обрести новую жизнь в музейных витринах.

Татьяна Барташевич, заместитель начальника отдела экспертно-аналитической аттестации ценностей Министерства финансов Беларуси:

Помните Олимпиаду-80? Этого знаменитого мишку, которого, если вы знаете, Виктор Чижиков создал. Еще в 1977 году был объявлен конкурс. Из 60 он выбрал этого мишку и очень долго думал, как вписать в него олимпийскую символику. И спустя четыре месяца, чтобы вы понимали, как рождаются все творческие процессы, решил, что можно на пряжке сделать вот эти символы колец.

Всего в этом году фонды музеев пополнят порядка 160 экспонатов. Это столовые приборы известной немецкой фирмы, золотые и серебряные украшения, кресты, а также ордена и медали, найденные поисковым батальоном при археологических раскопках.