Прямой эфир

Выставка картин международного проекта «Русская Атлантида» открылась в Логойске

24 июня 2026 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Логойске в выставочном зале музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей открылась экспозиция международного проекта «Русская Атлантида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка картин международного проекта «Русская Атлантида» открылась в Логойске-2

В ней – 42 работы 35 профессиональных художников из 22 городов России. Экспозиция разделена на три тематических блока: «Пейзажи», «Православная святыня» и «Жизнь провинции». Главные мотивы – монастыри, храмы, природа и городская архитектура.

Выставка картин международного проекта «Русская Атлантида» открылась в Логойске-4

Светлана Гринь, научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей:
Задачей проекта является знакомство художников с жизнью провинции, со святынями, историей России. Основой, символом этой выставки является Калязинская колокольня Николая Чудотворца, которая была взорвана и затоплена при реализации плана ГОЭЛРО. Сюда привлекаются именно только профессиональные художники, причем на конкурсной основе.

Проект существует с 2013 года и реализуется на конкурсной основе. Выставка уже с успехом прошла во многих районных центрах Беларуси и неизменно находит отклик у зрителей.

# Выставки

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе перевернулась фура с ульями
24 июня 2026 06:55

В Техасе перевернулась фура с ульями

В Гродненской области скрыли утечку 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси – возбуждено 7 уголовных дел
24 июня 2026 06:50

В Гродненской области скрыли утечку 330 тонн карбамидно-аммиачной смеси – возбуждено 7 уголовных дел

Чемпионат по военному пятиборью среди стран СНГ стартовал в Минске
24 июня 2026 06:34

Чемпионат по военному пятиборью среди стран СНГ стартовал в Минске