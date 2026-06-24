Выставка картин международного проекта «Русская Атлантида» открылась в Логойске

В Логойске в выставочном зале музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей открылась экспозиция международного проекта «Русская Атлантида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней – 42 работы 35 профессиональных художников из 22 городов России. Экспозиция разделена на три тематических блока: «Пейзажи», «Православная святыня» и «Жизнь провинции». Главные мотивы – монастыри, храмы, природа и городская архитектура.

Светлана Гринь, научный сотрудник Логойского историко-краеведческого музея имени Константина и Евстафия Тышкевичей:

Задачей проекта является знакомство художников с жизнью провинции, со святынями, историей России. Основой, символом этой выставки является Калязинская колокольня Николая Чудотворца, которая была взорвана и затоплена при реализации плана ГОЭЛРО. Сюда привлекаются именно только профессиональные художники, причем на конкурсной основе.

Проект существует с 2013 года и реализуется на конкурсной основе. Выставка уже с успехом прошла во многих районных центрах Беларуси и неизменно находит отклик у зрителей.