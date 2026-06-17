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Выставка «Национальная безопасность. Беларусь‑2026» стартует в Минске

17 июня 2026 06:10
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Новейшие разработки, предназначенные для правоохранительных органов, спецслужб и структур, обеспечивающих национальную безопасность. В Минске сегодня, 17 июня, начинает работу 3-я Международная выставка индустрии безопасности. Впервые будет показан макет регионального самолета «Освей», созданного в рамках российско-белорусского сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Национальная безопасность. Беларусь‑2026» стартует в Минске-2

Выставка объединяет конгрессные и демонстрационные мероприятия. Здесь обсуждают инновации, обмениваются опытом и представляют производственно‑технологические достижения в сфере специальных средств, техники и вооружения. В экспозиции – решения для оснащения спецслужб, системы цифровой и информационной безопасности, технологии «Безопасного города», средства охраны границы, пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Организаторы подчеркивают: цель форума – широкомасштабная демонстрация высокотехнологичных разработок, содействие техническому переоснащению силовых структур и укрепление кооперации между белорусскими и зарубежными предприятиями.

# Выставки

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