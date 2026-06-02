Более 570 компаний из 12 стран представят достижения на сельскохозяйственной выставке «Белагро-2026»

Главная площадка для достижений в сфере АПК. Считаные часы остаются до официального открытия международной специализированной выставки «Белагро-2026». В этом году крупнейший агропромышленный форум проходит в минском «Белэкспо»: площадь экспозиции – свыше 42 тысяч квадратных метров. В числе экспонентов – более 570 компаний из 12 стран, включая Россию, Китай, Германию, Оман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тематика разделов охватывает практически все отрасли АПК: от передовой техники и современных технологий в сельскохозяйственном производстве до товаров перерабатывающей и пищевой промышленности. Отличие нынешнего года – запуск специальной площадки, где отечественные сеялки, почвообрабатывающие агрегаты, опрыскиватели продемонстрируют в работе с учетом реального рельефа и почв.

Кроме того, для удобства гостей разработано специальное приложение с системой навигации по масштабным локациям выставки. Именно выставка «Белагро» выступает уникальной площадкой, которая дает возможность не только широко презентовать достижения белорусского АПК, но и обменяться ценными компетенциями, установить деловые контакты.