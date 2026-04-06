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В Минске открылась выставка авторских кукол Ирины Сазанович. Мастер рассказала, как создавались шедевры

06 апреля 2026 08:49
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В Минске открылась ежегодная выставка авторских кукол Ирины Сазанович. В 2026 году мастер представляет новую коллекцию «Мотыльки». Нежные, легкие и очень детальные работы, где каждая кукла словно хранит собственную историю и настроение. Часть средств, полученных от продажи билетов на выставку, будет передана в фонд помощи диким животным. О вдохновении, создании коллекции и благотворительной миссии проекта поговорили с нашей гостьей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Сазанович, мастер кукол.

Александр Стасевич, ведущий:
Расскажите нам подробнее про эту коллекцию. 

В Минске открылась выставка авторских кукол Ирины Сазанович. Мастер рассказала, как создавались шедевры-2

Ирина Сазанович, мастер кукол:
Выставка уже открылась, и уже пару дней мы работаем и принимаем гостей в музее Коласа. Новая коллекция моих кукол носит название «Мотыльки». В коллекции не только мотыльки, но и бабочки. Есть бабочки, которые обитают на территории Республики Беларусь. В коллекции представлено девять кукол в различных образах. Рядом с куклами представлены фотографии бабочек, реально существующих. Представлена кукла, можно будет посмотреть, сравнить и увидеть, как я воплотила этот образ в реальность в соответствии с настоящей бабочкой. 

В Минске открылась выставка авторских кукол Ирины Сазанович. Мастер рассказала, как создавались шедевры-4

Мы, наверное, засиделись в этой зиме, которая была холодной, такой продолжительной и настоящей, которую мы уже немножко подзабыли. Поэтому захотелось поскорее приблизить весну и лето этой коллекцией. Еще плюс, я прошла дополнительное обучение, познакомилась с новым материалом, с холодным фарфором, из которого изготавливают аксессуары для девушек. И решила, что если скомбинировать эти техники и объединить различные материалы, куклы из запекаемой полимерной глины, а крылышки из холодного фарфора, это будет очень интересный момент. 

Подробности в видео.

# Выставки # Выставки в Минске # Творчество # Юлия Самусенко # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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