В Минске открылась выставка авторских кукол Ирины Сазанович. Мастер рассказала, как создавались шедевры

В Минске открылась ежегодная выставка авторских кукол Ирины Сазанович. В 2026 году мастер представляет новую коллекцию «Мотыльки». Нежные, легкие и очень детальные работы, где каждая кукла словно хранит собственную историю и настроение. Часть средств, полученных от продажи билетов на выставку, будет передана в фонд помощи диким животным. О вдохновении, создании коллекции и благотворительной миссии проекта поговорили с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Сазанович, мастер кукол.

Александр Стасевич, ведущий:

Расскажите нам подробнее про эту коллекцию.