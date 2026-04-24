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В Минске работает выставка «Женщина через века» – показываем уникальные экспонаты

24 апреля 2026 10:07
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В Минской городской ратуше представили выставку «Женщина через века». Здесь все о быте белорусок от древности до XX века. Выставку символично приурочили к Году белорусской женщины.

В Минске работает выставка «Женщина через века» – показываем уникальные экспонаты -2

Даже в средневековье ни одна красавица не могла устоять перед украшениями. Уже в X веке девушки носили браслеты, колье и серьги с драгоценностями. Они очень даже похожи на современные. Особенно ценились в ранний период изделия из стекла. Такие аксессуары стоили в несколько раз дороже металлических и считались предметами роскоши. Звенящие детали – неотъемлемая часть образов белорусских женщин, а главное – отличный оберег. Звон по верованиям отгонял злых духов.

В Минске работает выставка «Женщина через века» – показываем уникальные экспонаты -4

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Это могли быть височные украшения, которые висели на лентах у висков и звенели при ходьбе. Это могут быть разного рода кольца, звенящие бубенчики. Что касается украшений, которые можно себе представить и в современном ожерелье – это разного рода подвески, среди них выделяются особо амулеты, талисманы тоже своего рода. Археологи их прозвали коники-рысики, потому что они напоминают чем-то лошадь.

Подробности в видео.

# Выставки # Выставки в Минске

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