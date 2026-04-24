В Минске работает выставка «Женщина через века» – показываем уникальные экспонаты

В Минской городской ратуше представили выставку «Женщина через века». Здесь все о быте белорусок от древности до XX века. Выставку символично приурочили к Году белорусской женщины.

Даже в средневековье ни одна красавица не могла устоять перед украшениями. Уже в X веке девушки носили браслеты, колье и серьги с драгоценностями. Они очень даже похожи на современные. Особенно ценились в ранний период изделия из стекла. Такие аксессуары стоили в несколько раз дороже металлических и считались предметами роскоши. Звенящие детали – неотъемлемая часть образов белорусских женщин, а главное – отличный оберег. Звон по верованиям отгонял злых духов.