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Новости по тегу #Врачи Беларуси

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича
04 октября 2026 10:03

Чем гордится Минск в плане медицины? Мнение Юрия Горбича

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система
04 октября 2026 09:35

Пациенты из регионов могут обращаться в минские клиники – узнали, как работает эта система

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич
04 октября 2026 09:01

Какие учреждения здравоохранения откроются в Минске в ближайшее время? Ответил Юрий Горбич

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию
04 октября 2026 08:36

За 2025-й выявили 11 тыс. онкобольных – Горбич объяснил, почему важно проходить диспансеризацию

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м
04 октября 2026 08:09

«Инфекционистами стала вся страна!» Юрий Горбич рассказал о борьбе с ковидом в 2020-м

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей
03 июля 2026 14:49

Насколько белорусская система здравоохранения независима? Елена Богдан рассказала о достижениях врачей

Ковали скальпели из сбитых самолетов – еще раз о подвиге врачей в годы Великой Отечественной
03 июля 2026 14:03

Ковали скальпели из сбитых самолетов – еще раз о подвиге врачей в годы Великой Отечественной

Без права на ошибку. Как работают экстренная помощь и медицина катастроф в Беларуси
21 июня 2026 18:46

Без права на ошибку. Как работают экстренная помощь и медицина катастроф в Беларуси

Спасибо, доктор! В Беларуси отмечают День медицинских работников
20 июня 2026 17:11

Спасибо, доктор! В Беларуси отмечают День медицинских работников

Республиканская акция «Белая Русь» медикам!» прошла в Минске
19 июня 2026 05:37

Республиканская акция «Белая Русь» медикам!» прошла в Минске

Во Дворце Республики наградили лучших медицинских работников Минска
18 июня 2026 18:46

Во Дворце Республики наградили лучших медицинских работников Минска

Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет
05 июня 2026 14:08

Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет