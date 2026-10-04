Новости по тегу #Врачи Беларуси

«На базе этих флагманских центров, на базе приемного отделения у нас будет и КТ, и МРТ, и УЗИ, и специалисты».
«27 республиканских центров располагается внутри клиник Минск. Самый классический пример, допустим, 10-я больница. Республиканский центр офтальмологии, куда приезжают со всей страны и оказывают помощь со всей страны».
«Первое – откроется инфекционная больница. Новая, красивая, замечательная».
«Если у тебя заболевание находят на ранних стадиях, и ты потом осознаешь, что ты бы сам это узнал через год, но узнал бы тогда, когда это вылечить невозможно, ты начинаешь понимать, зачем это надо».
«Было достаточно тяжелое время, но это время, которое показало кто есть кто».
Белорусские врачи спасают жизнь уже на мировом уровне.
Когда отгремели парады, перед страной встали вопросы выживания нации.
21 июня медработники Беларуси отмечают свой профессиональный праздник.
Один из главных трендов в белорусском здравоохранении – создание равномерной сети клиник.
Мероприятие собрало лучших представителей столичного здравоохранения – от хирургов до заведующих поликлиниками и медсестер.
Торжественное чествование приурочено к профессиональному празднику – Дню медицинских работников, который отмечается в стране ежегодно в третье воскресенье июня.
Приложение «Куратор» позволит специалистам более оперативно принимать решения и назначать правильное лечение тяжелобольным пациентам буквально за секунды.
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