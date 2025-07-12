Прямой эфир

Пенсионер из Минска передал мошенникам 400 тыс. долларов

12 июля 2025 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пенсионер из Минска передал мошенникам 400 тыс. долларов-0

73-летний житель белорусской столицы пострадал от действий телефонных мошенников. Аферисты выдали себя за сотрудников «Белтелекома» и Следственного комитета нашей страны. Они выманили у пенсионера 400 тысяч долларов, информирует СК РБ. 

Сообщается, что 73-летнему директору частной фирмы мошенники на городской телефон позвонили в июне. Мужчина сообщил, что является сотрудником «Белтелекома», а причина звонка – необходимость перезаключения договора на услуги связи. Потерпевший предоставил паспортные данные аферисту. Вторым позвонил уже «сотрудник» Следственного комитета и вместе с сообщницей убедили минчанина в том, что звонившие ранее аферисты пытаются снять сбережения с его банковского счета. А, чтобы этого не случилось, деньги нужно снять и передать курьеру.

Через несколько дней по кодовому слову «активация» потерпевший уже передавал наличные (400 тыс. долларов США) женщине-курьеру. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы.

К счастью потерпевшего, удалось установить 68-летнюю женщину-курьера. Она рассказала, что аферисты завладели ее деньгами, а чтобы вернуть средства, она выполняла их все задания. Прибыв в Москву она осознала, что стала участницей преступной группы и сразу вернулась в Минск, не передав пакет с деньгами мошенникам. При выходе из поезда она была задержана.

Сообщается, что вся сумма в размере 400 тыс. долларов США была возвращена владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

# Мошенничество # Следственный комитет Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле за неделю сразу трое мужчин подавились едой и умерли
12 июля 2025 08:42

В Гомеле за неделю сразу трое мужчин подавились едой и умерли

Прикрыл собой маму — пострадавшего из-за атаки ВСУ на курский пляж мальчика спасти не удалось
09 июля 2025 14:38

Прикрыл собой маму — пострадавшего из-за атаки ВСУ на курский пляж мальчика спасти не удалось

В Индии автомобильный мост рухнул в реку – по меньшей мере погибли 10 человек
09 июля 2025 10:34

В Индии автомобильный мост рухнул в реку – по меньшей мере погибли 10 человек