Пенсионер из Минска передал мошенникам 400 тыс. долларов

73-летний житель белорусской столицы пострадал от действий телефонных мошенников. Аферисты выдали себя за сотрудников «Белтелекома» и Следственного комитета нашей страны. Они выманили у пенсионера 400 тысяч долларов, информирует СК РБ.

Сообщается, что 73-летнему директору частной фирмы мошенники на городской телефон позвонили в июне. Мужчина сообщил, что является сотрудником «Белтелекома», а причина звонка – необходимость перезаключения договора на услуги связи. Потерпевший предоставил паспортные данные аферисту. Вторым позвонил уже «сотрудник» Следственного комитета и вместе с сообщницей убедили минчанина в том, что звонившие ранее аферисты пытаются снять сбережения с его банковского счета. А, чтобы этого не случилось, деньги нужно снять и передать курьеру.

Через несколько дней по кодовому слову «активация» потерпевший уже передавал наличные (400 тыс. долларов США) женщине-курьеру. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы.

К счастью потерпевшего, удалось установить 68-летнюю женщину-курьера. Она рассказала, что аферисты завладели ее деньгами, а чтобы вернуть средства, она выполняла их все задания. Прибыв в Москву она осознала, что стала участницей преступной группы и сразу вернулась в Минск, не передав пакет с деньгами мошенникам. При выходе из поезда она была задержана.

Сообщается, что вся сумма в размере 400 тыс. долларов США была возвращена владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.