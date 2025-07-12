В США не ответили на две трети звонков от пострадавших при наводнении в Техасе. Это следствие недальновидной политики экономии Трампа. В Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях люди обращались 16 тысяч раз, но из-за нехватки персонала в колл-центрах мало кто получил желаемую помощь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала недальновидная экономия: агентство ранее не продлило контракты сотням сотрудников колл-центров в рамках масштабных сокращений, проводимых администрацией Трампа. Лишь после того, как опубликовали провальную статистику ответов колл-центра на сообщения о ЧП, на ситуацию отреагировал министр внутренней безопасности США, и трудовые договоры сотрудников службы спасения были срочно восстановлены. К слову, сокращения ударили и по метеослужбе Техаса: из-за дефицита специалистов прогноз перед стихией оказался неточным. Спасатели не получили своевременного предупреждения и не успели организовать эвакуацию.

Напомним, стихия обрушилась 4 июля, в День независимости США, когда тысячи людей отдыхали у реки Гвадалупе. За час ливень поднял уровень воды на 8 метров, она сметала все на своем пути. По последним данным, погибли не менее 120 человек, более 170 пропали без вести, среди них – десятки детей.