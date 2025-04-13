Почему комбустиология – сложнейшая специальность в медицинском мире? Большой разговор с Алексеем Часнойтем

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска. «Ни разу в жизни не пожалел, что выбрал эту специальность» Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему именно ожоговая хирургия?

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска:

Когда я оканчивал аспирантуру в Белорусской медицинской академии последипломного образования на кафедре неотложной хирургии, именно курс комбустиологии тоже относился к этой кафедре как небольшое подразделение, которое занималось как раз таки лечением ожогов. Мой научный руководитель Николай Васильевич Завада, профессор, доктор медицинских наук, он предложил подумать, чем ты хочешь заниматься. Либо это просто неотложная хирургия, либо есть такое направление узкое, как комбустиология, лечение ожогов. Я сходил на пару дней в отделение, которое занималось ожоговым лечением. Посмотрел на эти операции. Честно скажу, первое впечатление было, когда смотришь на тяжело обожженного человека, то, конечно, с непривычки было довольно-таки страшновато. И этот первый же день, чем он мне запомнился, первый пациент мой, он запомнился мне на всю жизнь. Почему? Потому что тогда заведующий отделением и куратор курса Кошельков Яков Яковлевич, доцент нашей кафедры, он говорит: «Пошли сразу в операционную». Я помылся. Сразу в бой. Получилось так, что пациент, правда, он не совсем ожоговый был, пациент с гигантским невусом – родинкой на спине на всю спину. Мы полностью удалили на всю спину этот гигантский невус, в последующем должны были выполнить пересадку кожи туда. И вот получается, что весь вот этот процесс я в первый же день прошел сам, познакомился, что такое пересадка кожи, как она делается, откуда берется это. На самом деле это впечатлило меня и заинтересовало. Поэтому через неделю после того, как я походил в операционную, в отделение, я подошел к своему научному руководителю, он меня спросил: «Что ты решил?» Я говорю: «А давайте попробуем». Ни разу в жизни не пожалел, что выбрал эту специальность. Она благодатная в первую очередь потому, наверное, что ты помогаешь людям, которые оказались в какой-то тяжелой ситуации жизненной, которая сопряжена не просто с болезнью какой-то невидимой внутри организма, а это какое-то происшествие.

Кто повлиял на выбор профессии? Александр Осенко:

Кто повлиял на выбор профессии медработника? Почему хирург? Алексей Часнойть:

Когда я уже выбрал медицину, то уже однозначно понимал, что я буду хирургом. Каким – еще не понимал, но что хирургом – однозначно. На самом деле я из семьи военнослужащего и врача. Мама у меня доктор, врач-терапевт, папа – военный летчик. Поэтому всю жизнь мы провели в военных городках. Родители никогда не настаивали, мол, сынок, ты будешь врачом или военнослужащим. Отец всегда приводил к себе на работу, показывал: вот вертолет, вот самолет, вот автомат. Подумай, посмотри. То есть он никогда не говорил: «Давай ты пойдешь в военное училище, в Военную академию поступать». Лазили по деревьям, смотрели, как птицы высиживают яйца, какие птицы бывают. Биология заинтересовала с самого детства. Александр Осенко:

То есть вы там где-то лягушек препарировали в лесу? Алексей Часнойть:

Было дело. Интересно же было. Любил читать про биологию. Про животных, про растительный мир. Ну и, само собой, смотрел, как мама работает. Она приводила к себе в больницу, приходилось там погулять по больнице, иногда посидеть с ней на работе, потому что дома не могла оставить меня. Любовь привила. Плюс сестра старше на 5 лет. Она стала доктором еще раньше меня. Морально я был готов к тому, что медицина все-таки будет моя. Александр Осенко:

Какой университет вы закончили?

Алексей Часнойть:

Гродненский медицинский университет я закончил в 2008 году. После этого распределен был в Лиду врачом-хирургом, но так как диплом был с отличием, мне разрешили поступать в аспирантуру. И я сразу же буквально через полгода поехал в Минск, поступил в аспирантуру на кафедру неотложной хирургии. Вот так вот я и попал в комбустиологию. О самой длинной операции Александр Осенко:

Самая длительная операция в вашей жизни? Алексей Часнойть:

Самая длительная, по-моему, 4,5 часа у меня была. Сейчас у комбустиологов, которые работают у нас в Республиканском ожоговом центре, есть оперативное вмешательство, которое происходит намного длительнее. Объясню почему. Потому что моей инициативой было то, чтобы все комбустиологи прошли переподготовку по пластической хирургии. И узнали о тех методах, овладели теми методами, которыми раньше не владели, а именно – микрохирургии. Иногда, чтобы закрыть какую-то рану, непринципиально – она ожоговая, травматическая либо еще какая-то, можно просто пересадить банально кожу, как мы всегда занимаемся. А можно взять где-то кожный лоскут, не только кожный лоскут, а кожно-мышечный, то есть комплекс тканей, из одного места его перенести в то место, где он пострадал и где этот дефект образовался. Вот именно эти реконструктивные микрососудистые оперативные вмешательства, конечно, требуют времени и кропотливости, потому что они происходят под микроскопом, там нужно сшивать сосуд. Соответственно, такие оперативные вмешательства – реконструктивные, с элементами микрохирургии занимают намного больше времени. И теперь мои коллеги, которые активно начали заниматься и внедрять эти все методики, они могут и по 6 часов стоять в операционной. Почему быть врачом-комбустиологом сложно? Александр Осенко:

А что значит быть врачом-комбустиологом?

Алексей Часнойть:

Это, наверное, одна из сложнейших специальностей, с точки зрения эмоциональной. И вот этот элемент общения с самим пациентом, подбадривания его, оказание медицинской помощи, разговоры с родственниками, постоянный контакт накладывают психологическую, эмоциональную какую-то составляющую выгорания. Не всех мы можем спасти. К сожалению, многие уходят. Поэтому немаловажен этот фактор, как и у любого хирурга. Физически очень сложная специальность, потому что если у пациента ожоговые поверхности с разных сторон поверхности тела, на разных конечностях, его во время оперативного вмешательства надо и переворачивать, и крутить из одного положения в другое. С этой целью мы зачастую ходим по четыре хирурга одновременно. Если вдвоем это делать, это будет, допустим, 4 часа. Если вчетвером пойдем, то это будет часа два. Плюс ежедневные контакты, перевязки своих пациентов. Ты не можешь сказать медицинской сестре: перевяжи его без меня, а я там через неделю посмотрю. Так не делается. Мы кропотливо следим за заживлением любой раны, за каждым миллиметром восстановленной кожи. Как заинтересовать молодых специалистов комбустиологией? Александр Осенко:

Молодые специалисты. В любом случае вы же обращаете внимание на медуниверситеты нашей страны. Каким образом вы работаете именно с молодым поколением? Алексей Часнойть:

Когда я не был руководителем, я даже не задавался этим вопросом. А на сегодня, будучи руководителем, я четко понимаю, что если ты хочешь себе хорошего доктора получить молодого при распределении, ты должен приложить определенные усилия. Если ты хочешь кого-то заполучить себе, кого тебе не хватает, то ты обязан присутствовать на этом распределении. Там уже такая, знаете, активная борьба идет. Помимо того, что области борются за выпускников, город Минск хочет себе урвать побольше специалистов. Но надо же заинтересовать чем-то. Александр Осенко:

И чем вы заинтересовываете молодых специалистов?