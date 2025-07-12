Какие театры приедут в Витебск в рамках проекта «Кукольный квартал» – рассказала Дарья Зимницкая

«Славянский базар» в Витебске – это не только песни, не только танцы и не только кино. Это еще много-много всего интересного. Особенно театры, причем не простые, а кукольные. Уникальный проект «Кукольный квартал» состоялся и в 2025 году.

Дарья Зимницкая, художественный руководитель белорусского театра «Лялька»:

Весь наш город, когда начинается «Славянский базар» гудит, шумит. Конечно, наш театр не остался в стороне. Поэтому ежегодно мы являемся частью большого, скажем так. У нас ежедневно проходят спектакли для взрослых, детей, гостей и горожан.

Александр Меженный, ведущий:

Кстати, бытует такое мнение, что кукольные театры – это скорее для детей. А вы говорите, что это для взрослых. Поднимаются какие-то очень важные темы?

Дарья Зимницкая:

Да, конечно. Вы знаете, театр кукол чем отличатся? В театре кукол нет границ. Потому что в театре кукол есть человек и есть кукла. А кукла может не только то, что может человек. Она вообще может все что угодно. Поэтому в театре кукол может ожить любое вообще произведение под умелыми руками. Вот вы говорите: важные темы. Как раз вчера был спектакль нашего театра «Кацёл з каменьчыкамі». Поднималась тема важности человеческой жизни. То есть, понятно, что эта тема и для детей может быть. Потому что нужно с раннего возраста, понятно, не с ясельного, говорить об этом. Конечно, взрослым напомнить о том, что сердце должно быть живое. О том, что оно должно слышать. О том, что нельзя становиться черствым.