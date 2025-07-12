Руслан Алехно о «Славянском базаре»: праздник музыки, который объединяет много стран

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Алехно, заслуженный артист Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Если мы говорим про «Славянский базар», твоя история? Для тебя «Славянский базар» – это что?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Руслан Алехно, заслуженный артист Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Если мы говорим про «Славянский базар», твоя история? Для тебя «Славянский базар» – это что?
Руслан Алехно, заслуженный артист Республики Беларусь:
Я всегда с большой радостью приезжаю на «Славянский базар». В 2025 году это уже 20 год моего участия в «Славянском базаре». Потому что проходит у меня на родине, в Беларуси. Этот фестиваль – праздник музыки, праздник песни, который объединяет много стран. Этот год, XXXIV фестиваль – тому подтверждение. Всегда это знакомство с артистами, обмен какими-то культурными связями. Этот год такой значимый, потому что этот год 80-летия Победы. Союзное государство – юбилейный год. Все это подтверждает то, что «Славянский базар» несет в себе такую силу добра. Сюда съезжается очень много людей, которые, находясь здесь, из разных стран… Вот сегодня на улице встретил пару, прилетели с Дальнего Востока. Это говорит о географии, интересе к фестивалю, которому, вы знаете, уже много лет.
Руслан Алехно:
Этот фестиваль родил очень много артистов, которые сегодня являются великими артистами своих стран. Я знаю, например, Таисия Повалий, с которой мы прекрасно общаемся, когда-то выступала здесь конкурсанткой. Сегодня она является народной артисткой. Это говорит о том, что «Славянский базар» – это такой старт для многих начинающих артистов, звезд. Символично то, что фестиваль проходит на родине, в Беларуси. Я считаю, что это большая заслуга нашего Президента, потому что он поддерживает культуру. Мы должны это ценить.
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