Руслан Алехно о «Славянском базаре»: праздник музыки, который объединяет много стран

Руслан Алехно, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я всегда с большой радостью приезжаю на «Славянский базар». В 2025 году это уже 20 год моего участия в «Славянском базаре». Потому что проходит у меня на родине, в Беларуси. Этот фестиваль – праздник музыки, праздник песни, который объединяет много стран. Этот год, XXXIV фестиваль – тому подтверждение. Всегда это знакомство с артистами, обмен какими-то культурными связями. Этот год такой значимый, потому что этот год 80-летия Победы. Союзное государство – юбилейный год. Все это подтверждает то, что «Славянский базар» несет в себе такую силу добра. Сюда съезжается очень много людей, которые, находясь здесь, из разных стран… Вот сегодня на улице встретил пару, прилетели с Дальнего Востока. Это говорит о географии, интересе к фестивалю, которому, вы знаете, уже много лет.