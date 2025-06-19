Не хуже, чем в столице! Врач о новых технологиях диагностики в Несвижской ЦРБ

О передовом оборудовании, качестве и доступности медуслуг и, конечно, о преданности к профессии тех, в чьих руках наше здоровье, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В системе здравоохранения Минской области трудится около 6 000 квалифицированных врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего звена. На службе медиков – современные технологии.

Диагностика – ключ к выявлению различных патологий на ранних этапах заболевания, и в этом направлении в Несвижской больнице сделано немало шагов. Помимо функциональной диагностики, здесь проводят широкий спектр рентген-исследований. Профильное отделение недавно пополнилось новыми установками. Врачи проводят цифровые маммограммы, панорамные 3D-снимки зубов. В наличии также компьютерный томограф и мобильные рентген-аппараты.

Ольга Каленик, врач-рентгенолог, заведующая рентгеновским отделением Несвижской центральной районной больницы: В 2023 году рентгеновский маммограф «МАММОСКАН» был заменен на новый рентгеновский аппарат «МАММОЭКСПЕРТ» экспертного класса. Была произведена замена оборудования. Аппарат «МАММОЭКСПЕРТ» позволяет выполнять нам маммографические исследования женщинам, согласно программе о ранней диагностике опухолевых заболеваний. Контингент пациенток: от 48 до 59 лет. Данный вид исследования позволяет нам выявлять онкологические заболевания у пациенток на ранних стадиях.

Ольга Каленик:

Был открыт новый рентгеновский стоматологический кабинет. В эксплуатацию были введены два новых аппарата: это система рентгеновская стоматологическая панорамная и прицельный цифровой интраоральный рентгеновский аппарат. Выполняются в кабинете на данный момент такие виды исследований, как панорамная рентгенография зубного ряда, 3D-исследование полного зубного ряда, прицельные интраоральные снимки, и выполняются исследования верхних и нижних челюстных суставов с открытым и закрытым ртом.

В эксплуатацию был введен аппарат рентгеновский «Униэксперт 3 Плюс». Также в ходе текущего ремонта было произведено дооснащение кабинета дополнительной свинцовой защитой, что позволяет избежать высокой лучевой нагрузки на пациентов, на персонал.