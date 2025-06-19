Этот медик стал лучшим врачом-хирургом! Михаил Панес рассказал, как развивается отечественная офтальмология

Александр Стасевич, ведущий: Михаил, мы поздравляем вас с заслуженной наградой. В нашем понимании врач-хирург – это человек хладнокровный. А были ли какие-то эмоции, когда вы получили эту награду как лучший хирург?

Михаил Панес, заведующий отделением микрохирургии № 1 городской клинической больницы № 3 имени Е. В. Клумова:

Конечно, эмоции были, потому что для меня это большая честь. Это радость моя и это мое уважение к самому себе, что я смог это сделать. Вся моя работа, которая была направлена на протяжении всей моей практической деятельности в качестве врача и в качестве врача-офтальмолога, увенчалась вот такой наградой. Для меня это была, конечно, большая честь, но в то же время это большая ответственность, потому что высоту можно взять, но важно ее удержать. Поэтому, взяв такую высоту, я открываю перед собой другие горизонты, я не могу откатиться назад, я не могу растерять весь опыт и всю ту наработку, которую я делал годами. Поэтому для меня это и ответственность, и большие возможности дальше.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите о достижениях в области белорусской микрохирургии за последнее время и какие новые методики внедряются сейчас?

Михаил Панес:

Наша отечественная офтальмология шагнула на несколько десятков шагов вперед на протяжении последних 20-30 лет. В мире офтальмологическая наука и практика развиваются стремительно. Наша практика связана с новым оборудованием, новым высокотехнологичным как диагностическим, так и хирургическим оборудованием. Появляются новые диагностические оборудования, новые хирургические оборудования. Соответственно, мы можем определенные болезни, которые раньше, даже 20 лет назад, являлись приговором для пациентов, а сейчас это уже вошло в рутинную нашу практику. То есть мы лечим это ежедневно, оперируем, диагностируем новые случаи заболеваний, которых раньше мы не могли диагностировать, потому что не было соответствующего оборудования.