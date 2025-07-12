Мэр Могилёва: почти все регионы откликнулись и прислали людей на помощь

Общее дело объединяет. Рабочие коллективы, школьники, студенты помогают наводить порядок в Могилеве после урагана. Из-за поваленных деревьев там были повреждены здания, авто, произошли обрывы на линиях электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия непогоды ликвидируют всей страной: на помощь экстренным службам прибыли коллеги из разных регионов Беларуси, коммунальным работникам активно помогают местные жители, некоторые даже из-за этого прервали свои отпуска. В городе по предварительным данным, к общему делу присоединились около 20 тысяч человек.