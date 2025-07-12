Мэр Могилёва: почти все регионы откликнулись и прислали людей на помощь
Общее дело объединяет. Рабочие коллективы, школьники, студенты помогают наводить порядок в Могилеве после урагана. Из-за поваленных деревьев там были повреждены здания, авто, произошли обрывы на линиях электропередачи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последствия непогоды ликвидируют всей страной: на помощь экстренным службам прибыли коллеги из разных регионов Беларуси, коммунальным работникам активно помогают местные жители, некоторые даже из-за этого прервали свои отпуска. В городе по предварительным данным, к общему делу присоединились около 20 тысяч человек.
Больше 100 человек работают на территории центра дошкольного развития, который больше остальных учреждений образования пострадал от стихии. Он временно закрыт, но общими усилиями от нанесенного непогодой ущерба вскоре здесь не останется и следа. Порывами ветра были повреждены кровля, крыши теневых навесов, ограждение, повалены 18 деревьев. Сегодня к уборке подключились родители воспитанников центра, местные жители, работники МЧС и Следственного комитета, администрация города.
Сергей Чертков, председатель Могилевского горисполкома:
Очень много звонков. Город Бобруйск дал нам людей. Белыничи, Чаусы, Чериков, Круглое. Почти все регионы откликнулись и дали. Значит, у нас предприятия также в области, предприятия Министерства строительства и архитектуры сегодня прислали в город 30 самосвалов. Потому что, вы видите, одно дело – покрыжевать, сложить, а дальше это надо все вывести. Поэтому техники не хватает, и тут откликаются все. Поэтому всем, конечно, за это большое спасибо.
Равнодушных нет. Просто простые граждане возле своих домов убирают, тягают эти ветки, стараются скорее очистить наш родной, любимый город.
Мы увидели в новостях то, что собирается субботник, и сами захотели помочь этому детскому саду справиться с этой стихией, которая поломала множество деревьев.
Энергетики продолжают восстанавливать работу ТЭЦ-2. Утром электричество вернулось в частный сектор города.