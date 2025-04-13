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Белорусские учёные пробовали выращивать человеческую кожу. Вот как эти разработки помогли медикам

13 апреля 2025 07:34
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Пробовали выращивать кожу? Есть ли банк донорской кожи? 

Белорусские учёные пробовали выращивать человеческую кожу. Вот как эти разработки помогли медикам -2

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска: 
Я даже участвовал в проекте с Академией наук, где мы брали кусочек кожи пациента нашего ожогового, отдавали им, они выделяли клеточки, дальше их размножали, увеличили многократно, в последующем мы использовали хитиновую такую подложку, хитозановую, на которую наносили эти клеточки, переносили это на ожоговые раны. Они убыстряли самостоятельное заживление ран, в разы сокращали – до 7 суток приблизительно. То есть быстрее раны заживали с использованием этого метода. Но говорить о том, что мы полностью заменим человеческую кожу, нам до этого еще далеко. Да и всему миру тоже. 

# Медицина # Врачи Беларуси # Александр Осенко # Алексей Часнойть

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