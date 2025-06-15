Лукашенко: усилиями многих поколений медиков в Беларуси выстроена эффективная система оказания медпомощи
Усилиями многих поколений белорусских медиков в стране выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медицинской помощи. Александр Лукашенко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава государства выразил глубокую признательность врачам, медсестрам и всем специалистам отрасли за ежедневный кропотливый труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это день чествования людей одной из самых благородных профессий, в которую идут по зову сердца, понимая, что она требует беспрецедентной самоотдачи, терпения и ежедневного кропотливого труда. Мы гордимся тем, что сохранили и развиваем как традиционные, так и новые направления в сфере, строим больницы и поликлиники, приобретаем современное оборудование, успешно осваиваем в каждом уголке Беларуси инновационные методы диагностики и лечения для повышения качества жизни людей. Сегодня время ставит перед вами глобальные задачи: не снижая темпов проведения актуальных научных исследований, внедрять передовые технологии, растить молодых специалистов – достойных продолжателей лучших традиций отечественной медицины.
Дню медицинских работников Национальный статистический комитет подготовил специальный обзор с актуальными данными о белорусском здравоохранении. На начало 2025 года в стране насчитывалось более 56 тысяч врачей и почти 124 тысячи специалистов среднего медперсонала. Медицина в Беларуси остается преимущественно женской сферой. Что касается оплаты труда в отрасли, то средняя зарплата с начала 2025 года составила 2089,7. Белорусские врачи в среднем получают около 3900 рублей, а медперсонал – 1951. Представлены данные и касательно среднего возраста: у врачей – это 42,5 года, у среднего медперсонала – 43,4.