Лукашенко: усилиями многих поколений медиков в Беларуси выстроена эффективная система оказания медпомощи

Усилиями многих поколений белорусских медиков в стране выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медицинской помощи. Александр Лукашенко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава государства выразил глубокую признательность врачам, медсестрам и всем специалистам отрасли за ежедневный кропотливый труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это день чествования людей одной из самых благородных профессий, в которую идут по зову сердца, понимая, что она требует беспрецедентной самоотдачи, терпения и ежедневного кропотливого труда. Мы гордимся тем, что сохранили и развиваем как традиционные, так и новые направления в сфере, строим больницы и поликлиники, приобретаем современное оборудование, успешно осваиваем в каждом уголке Беларуси инновационные методы диагностики и лечения для повышения качества жизни людей. Сегодня время ставит перед вами глобальные задачи: не снижая темпов проведения актуальных научных исследований, внедрять передовые технологии, растить молодых специалистов – достойных продолжателей лучших традиций отечественной медицины.