Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска:

На сегодняшний момент практически все уже изобретено. Наверное, мы переходим к такому мультидисциплинарному подходу, когда мы из других специальностей что-то пытаемся привнести в свою специальность. Из новинок, допустим, то, что мы внедрили в ожоговую хирургию, у нас есть единственный пока что в республике гидрохирургический скальпель, с которым можно с легкостью обрабатывать раны, подготавливать их к пересадке кожи. Он уникальный. Это уникальная технология, которой у нас еще года два назад не было. Мы ее внедрили у себя в работу.

Мы внедрили, с точки зрения реабилитации наших ожоговых пациентов, лазерную шлифовку после ожоговых рубцов. Тоже наверняка там все знают, что в медицинских частных центрах делают шлифовку, омолаживающие процедуры какие-то можно произвести, можно полечить какой-то шрам, рубец, но это было только в частных клиниках. А у нас такой самый современный, самый лучший в мире CO2-лазер появился, который именно изобретался и делался для наших пациентов. В лучших ожоговых центрах мира он присутствует, в нашем в том числе.