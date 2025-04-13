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Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи

13 апреля 2025 07:41
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие у нас уникальные разработки есть в этой отрасли в Республике Беларусь? 

Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи-2

Алексей Часнойть, главный врач 11-й городской клинической больницы г. Минска: 
На сегодняшний момент практически все уже изобретено. Наверное, мы переходим к такому мультидисциплинарному подходу, когда мы из других специальностей что-то пытаемся привнести в свою специальность. Из новинок, допустим, то, что мы внедрили в ожоговую хирургию, у нас есть единственный пока что в республике гидрохирургический скальпель, с которым можно с легкостью обрабатывать раны, подготавливать их к пересадке кожи. Он уникальный. Это уникальная технология, которой у нас еще года два назад не было. Мы ее внедрили у себя в работу. 

Мы внедрили, с точки зрения реабилитации наших ожоговых пациентов, лазерную шлифовку после ожоговых рубцов. Тоже наверняка там все знают, что в медицинских частных центрах делают шлифовку, омолаживающие процедуры какие-то можно произвести, можно полечить какой-то шрам, рубец, но это было только в частных клиниках. А у нас такой самый современный, самый лучший в мире CO2-лазер появился, который именно изобретался и делался для наших пациентов. В лучших ожоговых центрах мира он присутствует, в нашем в том числе.

# Медицина # Врачи Беларуси # Технологии # Александр Осенко # Алексей Часнойть

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