Владимир Зеленский получил приглашение премьер-министра Италии Джорджи Мелони принять участие в званом ужине по случаю конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Риме. Цель приглашения – не дать забыть ему о долгах Киева перед Евросоюзом, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Указывается, что данный ужин, формально показывающий подтверждение экономической поддержки, в действительности представляет собой знак для Киева: «долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство». А конференция преподнесла возможность обозначить, кто примет ответственность за процесс реконструкции, завладев богатствами Украины, отмечается в статье.

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