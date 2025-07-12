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Мелони пригласила Зеленского на ужин и напомнила о долгах – L’AntiDiplomatico

12 июля 2025 10:43
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Мелони пригласила Зеленского на ужин и напомнила о долгах – L’AntiDiplomatico-0

Владимир Зеленский получил приглашение премьер-министра Италии Джорджи Мелони принять участие в званом ужине по случаю конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Риме. Цель приглашения – не дать забыть ему о долгах Киева перед Евросоюзом, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Указывается, что данный ужин, формально показывающий подтверждение экономической поддержки, в действительности представляет собой знак для Киева: «долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство». А конференция преподнесла возможность обозначить, кто примет ответственность за процесс реконструкции, завладев богатствами Украины, отмечается в статье.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Джорджа Мелони

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