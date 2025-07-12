Ремесленники и народные мастера удивляют гостей «Славянского базара» своей продукцией

Праздник без границ и входных билетов. С самого утра в фестивальном Витебске работают площадки под васильковым небом – ремесленники и народные умельцы представляют свою продукцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины, сумки, сувениры – увезти частичку праздника с собой хочет каждый. Фестивальный шопинг – неотъемлемая часть международного форума. Наибольшей популярностью у гостей пользуются изделия с изображением василька – символом «Славянского базара». Но от года к году умельцы все больше удивляют гостей. На этот раз в Витебск приглашены около 400 народных мастеров из Беларуси и России.

Наталья Маркова. мастер по эпоксидной смоле: Представляем продукцию «Славянского базара». У нас есть броши, магниты. Вот это моя разработка, я сама придумала. Каждый год участвуем, рада видеть гостей. Всегда праздничное настроение, всегда весело, задорно.

Татьяна Дубиневич, ремесленник: Мы предлагаем вам попробовать «Славянский базар» на вкус и попробовать наши прекрасные, восхитительные имбирные пряники с логотипом «Славянский базар».

На «Славянском базаре» продолжаются Дни молодежи. Для их участников утро выдалось спортивным. У Летнего амфитеатра прошли товарищеские поединки боксеров. За награды боролись атлеты из Беларуси и России. Несмотря на дружеский формат встречи, страсти кипели нешуточные.

«Славянский базар в Витебске» проходит в 34-й раз. За время проведения праздник объединил жителей шести континентов. В 2025 году география участников тоже широкая: представлены 44 страны, или почти треть мира.