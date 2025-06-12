В Минске назвали имена лучших врачей страны

Их труд ежедневно спасает жизни, а профессионализм уже стал эталоном для коллег. Лучших врачей по итогам 2024 года назвали 12 июня в Минске. Во Дворце Республики в преддверии Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония награждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обладателями звания «Врач года – 2024» стали 5 медиков. Также чествовали лауреатов конкурса, вручили почетные медали Министерства здравоохранения «Выдатнік аховы здароўя» и благодарности за вклад в развитие белорусской медицины. Признание получили специалисты разного профиля, однако всех их объединяет профессионализм, который отмечают и коллеги, и пациенты. На счету каждого медика, который поднимался сегодня на сцену, сотни спасенных жизней.

Екатерина Кольва, врач-кардиолог, заведующая поликлиническим отделением Гродненского областного клинического кардиологического центра:

В медицине я уже работаю более 20 лет. В кардиологии конкретно 17 лет. Ни разу я не пожалела о том, что выбрала эту специальность. Очень рада такой высокой награде и оценке за мою работу. И, конечно же, я расцениваю это как стимул для дальнейшего профессионального развития и движения только вперед.

Валентина Дубовец, заведующая гинекологическим отделением Мозырской городской больницы:

Очень ответственная награда. И на данный момент я чувствую ответственность, почет, гордость за то, что я получила это звание. И, конечно же, радость. В своей работе я стараюсь придерживаться основного принципа, конечно же, это не навреди и помоги. И всегда быть внимательным, чутким к пациенту. И когда я в городе встречаю молодых мам уже с малышами, которые благодарят: «Валентина Николаевна, посмотрите, это в том числе благодаря вам», – я всегда испытываю радость и гордость за это.