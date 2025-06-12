В Минске назвали имена лучших врачей страны
Их труд ежедневно спасает жизни, а профессионализм уже стал эталоном для коллег. Лучших врачей по итогам 2024 года назвали 12 июня в Минске. Во Дворце Республики в преддверии Дня медицинского работника состоялась торжественная церемония награждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладателями звания «Врач года – 2024» стали 5 медиков. Также чествовали лауреатов конкурса, вручили почетные медали Министерства здравоохранения «Выдатнік аховы здароўя» и благодарности за вклад в развитие белорусской медицины. Признание получили специалисты разного профиля, однако всех их объединяет профессионализм, который отмечают и коллеги, и пациенты. На счету каждого медика, который поднимался сегодня на сцену, сотни спасенных жизней.
Екатерина Кольва, врач-кардиолог, заведующая поликлиническим отделением Гродненского областного клинического кардиологического центра:
В медицине я уже работаю более 20 лет. В кардиологии конкретно 17 лет. Ни разу я не пожалела о том, что выбрала эту специальность. Очень рада такой высокой награде и оценке за мою работу. И, конечно же, я расцениваю это как стимул для дальнейшего профессионального развития и движения только вперед.
Валентина Дубовец, заведующая гинекологическим отделением Мозырской городской больницы:
Очень ответственная награда. И на данный момент я чувствую ответственность, почет, гордость за то, что я получила это звание. И, конечно же, радость. В своей работе я стараюсь придерживаться основного принципа, конечно же, это не навреди и помоги. И всегда быть внимательным, чутким к пациенту. И когда я в городе встречаю молодых мам уже с малышами, которые благодарят: «Валентина Николаевна, посмотрите, это в том числе благодаря вам», – я всегда испытываю радость и гордость за это.
Слова благодарности и поздравления с наступающим профессиональным праздником от имени главы государства зачитал министр здравоохранения Александр Ходжаев. И подчеркнул: белорусские врачи – специалисты мирового уровня, чей труд укрепляет авторитет страны. Так, в 2024 году лечение в клиниках Беларуси прошли более 160 тысяч пациентов из 159 стран. Это результат системной работы: будущие медицинские работники с первых курсов погружаются в практику, а больницы и поликлиники внедряют передовые технологии. Государство в свою очередь всячески поддерживает сотрудников этой отрасли.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Глава государства особое внимание уделяет системе здравоохранения, обозначив ее как одну из ключевых сфер. Соответственно, внимание к нашей системе заключается в том, что мы развиваемся системно и год из года. Мы строим новые больницы. Мы ремонтируем старые больницы, которые на сегодня приобретают очень качественный вид. Мы имеем возможность покупать самое высокоэффективное, дорогостоящее оборудование. И в этом отношении поддержка только маттехбазы остается очень значимой для нашего бюджета, но на сегодняшний момент все те потребности, которые система здравоохранения перед собой ставит, удовлетворяются.
Хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи, медсестры и врачи редких специализаций. Переоценить труд представителей этой профессии сложно. Они на страже здоровья нации, оказывают помощь в самых сложных ситуациях, дарят надежду и поддержку. Уже в это воскресенье свой профессиональный праздник отметят около 160 тысяч медработников.