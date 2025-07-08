В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам

Сегодня Борисовская центральная больница оказывает широкий спектр помощи своим пациентам. От реабилитации до хирургии. Ставку последние года учреждение делает на малоинвазивный способ лечения. Большинство вмешательств проводят лапароскопическим методом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На базе учреждения открыт ангиографический корпус – уникальная рентгеновская система позволяет врачам оперативно выявлять повреждения кровеносных сосудов, пороки органов и опухоли. Это делает обследование быстрым и качественным. Новшества внедряют и в кардиологическом отделении.