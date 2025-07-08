В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам
Сегодня Борисовская центральная больница оказывает широкий спектр помощи своим пациентам. От реабилитации до хирургии. Ставку последние года учреждение делает на малоинвазивный способ лечения. Большинство вмешательств проводят лапароскопическим методом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
На базе учреждения открыт ангиографический корпус – уникальная рентгеновская система позволяет врачам оперативно выявлять повреждения кровеносных сосудов, пороки органов и опухоли. Это делает обследование быстрым и качественным. Новшества внедряют и в кардиологическом отделении.
Татьяна Юдчиц, заведующая инфарктным отделением Борисовской центральной районной больницы:
Наше отделение открыто в апреле 2020 года. Оказываем помощь пациентам с острым коронарным синдромом, с инфарктами миокарда. С декабря 2023 года начали пациентам имплантировать кардиостимуляторы.
Обновление оборудования дает возможность расширить спектр помощи. Например, недавно на базе больницы стало возможным проводить операции по удалению катаракты. Сложнейшие вмешательства долгое время оставались прерогативой столицы и областных центров. Теперь такие возможности благодаря переоснащению появляются и в районных больницах.
Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:
Обеспечиваем внедрение тех технологий, которые были раньше недоступны ни борисовчанам, ни пациентам закрепленных районов. Только за последние годы научились и работаем с установкой электрокардиостимуляторов, с проведением ангиографии для пациентов с инфарктом и упреждением инфарктов в ряде ситуаций. Это тромбоэкстракция тромбов из сосудов головного мозга при инсультах. Буквально некоторое время назад в течение месяца мои коллеги установили первые хрусталики нашим пациентам, борисовчанам.
Олег Сманцер стал одним из первых пациентов, кто получил возможность сделать операцию на глазах в Борисовской больнице. Два года назад ему был поставлен диагноз – катаракта. Многочисленные походы к врачам, длительные обследования. И вот спасение – необходимую операцию оказалось возможным провести по месту жительства. Теперь Олег снова может видеть мир во всех красках.
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