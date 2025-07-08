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В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам

08 июля 2025 13:20
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Сегодня Борисовская центральная больница оказывает широкий спектр помощи своим пациентам. От реабилитации до хирургии. Ставку последние года учреждение делает на малоинвазивный способ лечения. Большинство вмешательств проводят лапароскопическим методом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. 

На базе учреждения открыт ангиографический корпус – уникальная рентгеновская система позволяет врачам оперативно выявлять повреждения кровеносных сосудов, пороки органов и опухоли. Это делает обследование быстрым и качественным. Новшества внедряют и в кардиологическом отделении.

В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам-2

Татьяна Юдчиц, заведующая инфарктным отделением Борисовской центральной районной больницы:
Наше отделение открыто в апреле 2020 года. Оказываем помощь пациентам с острым коронарным синдромом, с инфарктами миокарда. С декабря 2023 года начали пациентам имплантировать кардиостимуляторы.

В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам-4

Обновление оборудования дает возможность расширить спектр помощи. Например, недавно на базе больницы стало возможным проводить операции по удалению катаракты. Сложнейшие вмешательства долгое время оставались прерогативой столицы и областных центров. Теперь такие возможности благодаря переоснащению появляются и в районных больницах.

В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам-6

Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы:
Обеспечиваем внедрение тех технологий, которые были раньше недоступны ни борисовчанам, ни пациентам закрепленных районов. Только за последние годы научились и работаем с установкой электрокардиостимуляторов, с проведением ангиографии для пациентов с инфарктом и упреждением инфарктов в ряде ситуаций. Это тромбоэкстракция тромбов из сосудов головного мозга при инсультах. Буквально некоторое время назад в течение месяца мои коллеги установили первые хрусталики нашим пациентам, борисовчанам.

В Борисовской ЦРБ проводят инновационные операции! Главврач больницы рассказал, как помогают пациентам-8

Олег Сманцер стал одним из первых пациентов, кто получил возможность сделать операцию на глазах в Борисовской больнице. Два года назад ему был поставлен диагноз – катаракта. Многочисленные походы к врачам, длительные обследования. И вот спасение – необходимую операцию оказалось возможным провести по месту жительства. Теперь Олег снова может видеть мир во всех красках.

Подробности в видео.

# Медицина # Врачи Беларуси

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