Новости по тегу #Вооруженные силы Беларуси

На итоговом этапе военно-служащие отрабатывают действия в условиях оборонительного боя. За ходом занятий наблюдают представители Государственного секретариата Совета безопасности.
Мероприятия носят комплексный характер и охватывают все новые подразделения и рода войск.
Им стал Владимир Белый.
Военнослужащие отработали стрельбу из неустойчивых положений на ближних и дальних дистанциях, с переносом огня по фронту и в глубину.
Новые задачи поступили в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.
Новые задачи поступили в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Необходимо было обнаружить условного противника в небе и принять решение: принудительно посадить, сопроводить или уничтожить.
По легенде, дозорный выявил выдвигающуюся бронегруппу условного противника. Территориальные войска совместно с инспекцией охраны животного и растительного мира отработали ее уничтожение.
Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко – ветеранам‑мотострелкам, военнослужащим механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с профессиональным праздником – Днем мотострелков.
Сборы в регионе продлятся по 25 сентября.
Территориальная оборона – в приоритете национальной безопасности. В Червенском районе в полевых условиях проходит однодневный сбор по территориальной обороне с участием губернатора Алексея Кушнаренко.
Военная академия Беларуси готова пересмотреть учебные программы с учетом запросов китайской стороны.
Виктор Хренин примет участие в престижном пекинском форуме безопасности «Сяньшань».
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