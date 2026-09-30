Прямой эфир

Новости по тегу #Вооруженные силы Беларуси

Проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад
30 сентября 2026 07:15

Проверка боеготовности ВС Беларуси продолжается в одной из артиллерийских бригад

В ВС Беларуси продолжается проверка боеготовности. Испытания проходят подразделения 120-й бригады
28 сентября 2026 18:15

В ВС Беларуси продолжается проверка боеготовности. Испытания проходят подразделения 120-й бригады

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси
28 сентября 2026 17:31

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

На полигоне «Брестский» прошел сбор со штатными пулеметчиками отряда спецназначения «Шторм»
25 сентября 2026 06:59

На полигоне «Брестский» прошел сбор со штатными пулеметчиками отряда спецназначения «Шторм»

Проверка боеготовности силового блока продолжается в Беларуси
23 сентября 2026 17:07

Проверка боеготовности силового блока продолжается в Беларуси

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности
23 сентября 2026 14:14

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности

Акцент на работе малых групп! В Гомельской области продолжаются командно-штабные учения теробороны
23 сентября 2026 06:49

Акцент на работе малых групп! В Гомельской области продолжаются командно-штабные учения теробороны

Лукашенко: механизированные части и подразделения ВС свято хранят и приумножают победные традиции
21 сентября 2026 07:35

Лукашенко: механизированные части и подразделения ВС свято хранят и приумножают победные традиции

Масштабные учения теробороны стартовали в Гомельской области
18 сентября 2026 16:49

Масштабные учения теробороны стартовали в Гомельской области

Алексей Кушнаренко принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне в Червенском районе
16 сентября 2026 14:35

Алексей Кушнаренко принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне в Червенском районе

Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных
15 сентября 2026 13:39

Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных

Министр обороны Беларуси находится с рабочим визитом в КНР
15 сентября 2026 07:33

Министр обороны Беларуси находится с рабочим визитом в КНР