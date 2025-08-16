Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах

Торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил, прошло в одном из старейших авиационных городков, в Мачулищах, накануне профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил, прошло в одном из старейших авиационных городков, в Мачулищах, накануне профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В условиях сложной геополитической обстановки роль авиации значительно возрастает. Защитники неба 24/7 в боевой готовности. Ведь угроза не ослабевает. Более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны зафиксировано только в этом году. Зачастую к нам залетают беспилотники с южных рубежей, но и ситуация у западных границ остается напряженной.
Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
То нагнетание обстановки, которое сейчас руководителями стран НАТО связано в первую очередь с проведением учений «Запад-2025», они под этим предлогом проводят свои учения. А Польша, как уже отметил министр обороны, значительно решила нарастить группировку, до 34 тысяч.
Поэтому тут мы должны держать порох сухим, как говорит глава государства, то есть быть в любой момент готовыми к выполнению задач по предназначению. Чем мы и занимаемся. Авиация у нас несет боевое дежурство ежедневно, круглосуточно. Адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве, чтобы обеспечить мирное небо над нашей страной.
Хотя в небе над Мачулищами настоящая боевая авиация, сегодня летчики подняли ее с мирной миссией. Фигуры сложного и высшего пилотажа мастера продемонстрировали многочисленным гостям праздника. В воздухе самолеты Ан-26, Як-130, Ил-76, Су-25, Су-30СМ и боевые вертолеты.