Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах

В условиях сложной геополитической обстановки роль авиации значительно возрастает. Защитники неба 24/7 в боевой готовности. Ведь угроза не ослабевает. Более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны зафиксировано только в этом году. Зачастую к нам залетают беспилотники с южных рубежей, но и ситуация у западных границ остается напряженной.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

То нагнетание обстановки, которое сейчас руководителями стран НАТО связано в первую очередь с проведением учений «Запад-2025», они под этим предлогом проводят свои учения. А Польша, как уже отметил министр обороны, значительно решила нарастить группировку, до 34 тысяч.

Поэтому тут мы должны держать порох сухим, как говорит глава государства, то есть быть в любой момент готовыми к выполнению задач по предназначению. Чем мы и занимаемся. Авиация у нас несет боевое дежурство ежедневно, круглосуточно. Адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве, чтобы обеспечить мирное небо над нашей страной.