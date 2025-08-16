Прямой эфир

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах

16 августа 2025 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-воздушных сил, прошло в одном из старейших авиационных городков, в Мачулищах, накануне профессионального праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах-2

В условиях сложной геополитической обстановки роль авиации значительно возрастает. Защитники неба 24/7 в боевой готовности. Ведь угроза не ослабевает. Более трех сотен нарушений государственной границы нашей страны зафиксировано только в этом году. Зачастую к нам залетают беспилотники с южных рубежей, но и ситуация у западных границ остается напряженной.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах-4

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
То нагнетание обстановки, которое сейчас руководителями стран НАТО связано в первую очередь с проведением учений «Запад-2025», они под этим предлогом проводят свои учения. А Польша, как уже отметил министр обороны, значительно решила нарастить группировку, до 34 тысяч.

Поэтому тут мы должны держать порох сухим, как говорит глава государства, то есть быть в любой момент готовыми к выполнению задач по предназначению. Чем мы и занимаемся. Авиация у нас несет боевое дежурство ежедневно, круглосуточно. Адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве, чтобы обеспечить мирное небо над нашей страной.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню ВВС, прошло в Мачулищах-6

Хотя в небе над Мачулищами настоящая боевая авиация, сегодня летчики подняли ее с мирной миссией. Фигуры сложного и высшего пилотажа мастера продемонстрировали многочисленным гостям праздника. В воздухе самолеты Ан-26, Як-130, Ил-76, Су-25, Су-30СМ и боевые вертолеты.

# Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские аграрии намолотили более 6,7 млн тонн зерна
16 августа 2025 13:43

Белорусские аграрии намолотили более 6,7 млн тонн зерна

Трамп проинформировал Зеленского о результатах встречи с Путиным
16 августа 2025 13:38

Трамп проинформировал Зеленского о результатах встречи с Путиным

Выбрал профессию по зову сердца – пообщались с членом 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиабазы
16 августа 2025 13:30

Выбрал профессию по зову сердца – пообщались с членом 50-й смешанной ордена Красной Звезды авиабазы