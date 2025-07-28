Военные помогают аграриям в период уборочной кампании
Горячая пора: белорусские аграрии торопятся убрать хлебные нивы. Работают буквально наперегонки с погодой, отвоевывая каждое зернышко республиканского каравая. В стране уже близится к финишу уборка озимого ячменя. С 93 % площадей намолотили 903 тысячи тонн. Обработали и 36 % полей с озимым рапсом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы, гречихи и проса убрали с 19 % площадей. По данным Минсельхозпрода, на это утро комбайнеры намолотили 1 миллион 612 тысяч тонн зерна.
Так, брестские хлеборобы внесли в общую копилку 453 тысячи тонн. 69 – аграрии Витебской области. Гомельский и Гродненский регионы намолотили 185 и 402 тысячи тонн зерна соответственно. Аграрии Минской и Могилевской областей отправили в закрома 372 и 131 тысячу тонн золота полей. Несмотря на сложные условия, по урожайности не просели. Более того, она даже выше прошлогодней.
В среднем с гектара снимают на 8,8 центнера больше, чем в 2024-м. Ситуацию с уборочной глава государства держит на личном контроле. Повышенное внимание к жатве вполне оправдано, ведь на кону продовольственная безопасность страны.
Как не раз говорил Президент, воевать лучше на хлебных нивах, а не на поле боя. Того же мнения бойцы Вооруженных Сил, которые ежегодно оказывают содействие аграриям. 2025-й не исключение. Сводные взводы, сформированные из представителей воинских частей ВВС и войск ПВО, Северо-Западного и Западного оперативных командований, направляются на помощь сельскохозяйственному сектору страны. В деле – десятки единиц военной техники. Личный состав встанет плечом к плечу с хлеборобами Витебской, Могилевской и Гомельской областей.