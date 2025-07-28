Военные помогают аграриям в период уборочной кампании

Горячая пора: белорусские аграрии торопятся убрать хлебные нивы. Работают буквально наперегонки с погодой, отвоевывая каждое зернышко республиканского каравая. В стране уже близится к финишу уборка озимого ячменя. С 93 % площадей намолотили 903 тысячи тонн. Обработали и 36 % полей с озимым рапсом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего же зерновые и зернобобовые культуры без учета кукурузы, гречихи и проса убрали с 19 % площадей. По данным Минсельхозпрода, на это утро комбайнеры намолотили 1 миллион 612 тысяч тонн зерна.