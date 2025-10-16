«Ситуация сегодня похожа на преддверие Первой мировой войны» – Тиханский

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский. Обсудим самые актуальные темы.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский. Обсудим самые актуальные темы.
Григорий Азаренок, СТВ:
Понятно, что ситуация, по ней не просто так созваниваются, не просто обсуждают какие-то вопросы. Ситуация связана с текущей эскалацией, с этими «Томагавками» и со всем тем, что происходит сейчас. Мне кажется, мы сейчас на такой развилке, очень узкое окно. От ближайших недель, от завтрашней встречи с Зеленским зависит, куда же все-таки ситуация в мире пойдет. Она пойдет к глобальной ядерной эскалации, либо же продолжится путь по попыткам умиротворения этого конфликта. Что думаете?
Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России:
Знаете, вообще такая ситуация информационно-психологическая, вообще политическая, в плане дипломатических усилий. Где-то страны в одном за, другие против. В общем, ситуация такова, что она похожа на преддверие Первой мировой войны. Именно Первой мировой войны.
Григорий Азаренок:
Все кому не лень с Карибским кризисом сравнивают, а вы вот другое сравнение нашли.
Александр Тиханский:
Первая мировая война, как раз тогда ждали, как прецедент, вот этот Сараевский. Должно что-то произойти, но все знали, что война будет.
Григорий Азаренок:
И Вильгельм с Николаем обменивались до последнего дня телеграммами, да?
Александр Тиханский:
Но, однако, скажем так, англосаксы здесь победили. Здесь надо признать. Эта ситуация была в то время именно такая. Так вот, и ситуация-то сегодняшняя тоже. Все говорят о войне, все говорят об этих «Томагавках», но вопрос в том, что «Томагавки» на самом деле практически ничто. Ничто в военном плане. А вот в военно-политическом и в дипломатическом, да. Это чистый крах всех каких-то попыток привести в нормальное русло хотя бы российско-американские отношения.
Читайте также:
Гигин рассказал о сохранении идеалов Фиделя Кастро на Кубе
Шевченко: саммит в Шарм-эль-Шейхе – это саммит глобальной войны
Перемирие Израиля и ХАМАС – кто в выигрыше? Рассказал Максим Шевченко