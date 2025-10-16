«Ситуация сегодня похожа на преддверие Первой мировой войны» – Тиханский

Григорий Азаренок, СТВ:

Понятно, что ситуация, по ней не просто так созваниваются, не просто обсуждают какие-то вопросы. Ситуация связана с текущей эскалацией, с этими «Томагавками» и со всем тем, что происходит сейчас. Мне кажется, мы сейчас на такой развилке, очень узкое окно. От ближайших недель, от завтрашней встречи с Зеленским зависит, куда же все-таки ситуация в мире пойдет. Она пойдет к глобальной ядерной эскалации, либо же продолжится путь по попыткам умиротворения этого конфликта. Что думаете?

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России:

Знаете, вообще такая ситуация информационно-психологическая, вообще политическая, в плане дипломатических усилий. Где-то страны в одном за, другие против. В общем, ситуация такова, что она похожа на преддверие Первой мировой войны. Именно Первой мировой войны.

Григорий Азаренок:

Все кому не лень с Карибским кризисом сравнивают, а вы вот другое сравнение нашли.

Александр Тиханский:

Первая мировая война, как раз тогда ждали, как прецедент, вот этот Сараевский. Должно что-то произойти, но все знали, что война будет.

Григорий Азаренок:

И Вильгельм с Николаем обменивались до последнего дня телеграммами, да?

Александр Тиханский:

Но, однако, скажем так, англосаксы здесь победили. Здесь надо признать. Эта ситуация была в то время именно такая. Так вот, и ситуация-то сегодняшняя тоже. Все говорят о войне, все говорят об этих «Томагавках», но вопрос в том, что «Томагавки» на самом деле практически ничто. Ничто в военном плане. А вот в военно-политическом и в дипломатическом, да. Это чистый крах всех каких-то попыток привести в нормальное русло хотя бы российско-американские отношения.

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