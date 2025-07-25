Танкисты столичной механизированной бригады форсировали реку Березина

До начала плава бойцы провели разведку водоема, подготовили технику к броду. В ходе преодоления преграды механики-водители ориентировались при помощи специального прибора – гирополукомпаса.

Сергей Самонов, командир батальона: Выполнение упражнения – вождение танков под водой. Особенностью является то, что выполняется на реке, где присутствует течение до 5 метров в секунду.

Денис Максимов, механик-водитель танка:

Нужно обращать внимание на контрольно-измерительную панель приборов механика-водителя, в которой показываются все параметры машины. Последить, чтобы машина не остановилась в воде, постоянно добавляя обороты. Машина преодолевает водную преграду на второй передаче на максимальных оборотах. С упражнением достаточно легко вышло справиться, оценку получил положительную. Все хорошо. Очень жду подобных заездов, потому что это очень драйвово, увлекательно.

Чтобы военнослужащий был способен принимать решения в любой обстановке, в ходе занятий отрабатываются нормативы по подготовке техники к бродению, действиям в нештатных ситуациях, применению специального снаряжения.