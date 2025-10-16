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Итоги матчей Высшей лиги ЧБ по хоккею

16 октября 2025 20:31
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В Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись семь поединков. Больше всего голов было зафиксировано в противостоянии «Днепровских львов» и «Медведей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодежный состав «Металлурга» начал с места в карьер и забил на старте поединка. А к первому перерыву гости были впереди – 4:0. После антракта происходящее на льду не изменилось. Представители Жлобина полностью контролировали ситуацию. 

В ворота соперника они вновь отправили четыре шайбы. Правда, и сами пропустили раз. К этому моменту исход матча был предельно ясен. Дело оставалось за счетом. «Медведи» победили – 9:2. В их рядах Шелковский оформил хет-трик, а Калмыков отметился дублем.

Итоги матчей Высшей лиги ЧБ по хоккею-1

В турнирной таблице лидируют «ястребы». Далее располагаются «Белсталь» и «Динамо-Олимпик». У них одинаковое количество очков.

# Хоккей

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