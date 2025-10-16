Итоги матчей Высшей лиги ЧБ по хоккею

В Высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись семь поединков. Больше всего голов было зафиксировано в противостоянии «Днепровских львов» и «Медведей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодежный состав «Металлурга» начал с места в карьер и забил на старте поединка. А к первому перерыву гости были впереди – 4:0. После антракта происходящее на льду не изменилось. Представители Жлобина полностью контролировали ситуацию.

В ворота соперника они вновь отправили четыре шайбы. Правда, и сами пропустили раз. К этому моменту исход матча был предельно ясен. Дело оставалось за счетом. «Медведи» победили – 9:2. В их рядах Шелковский оформил хет-трик, а Калмыков отметился дублем.