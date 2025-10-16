Тиханский: европейский милитаризм нагибает Трампа

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас это узкое окно возможностей, все-таки сыграть эту партию, сыграть с Трампом. Не потому, что нам Трамп нравится. Все мы прекрасно понимаем, кто это, что это и с чем его едят. Но сыграть внутри его противоречия с западным миром и вывернуть ситуацию так, чтобы нам было выгодно. Это возможно? И какие другие сценарии эскалации?

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности, профессор Академии военных наук России:

Здесь несколько сценариев, вариантов. Конечно, самое благоприятное это то, чтобы все-таки Трамп пошел по своему первому сценарию, как он сам хотел. Ведь мы прекрасно видим, что последние два месяца позиция Трампа меняется в сторону Европы, он поворачивается. Все-таки Европа своими истериками его проняла. И мало того, Европа даже пошла, в колени упала к нему.

Григорий Азаренок:

А истериками или пулей в Кирка она его проняла?

Александр Тиханский:

Всем. Но я не думаю, что после пули у своего уха он там чего-то уже, не думаю, что он боится. Это я отметаю. Что-что, а безбашенности у него достаточно, чтобы пули не бояться. Мне кажется, здесь чисто даже его психологический портрет не тот, чтобы он кого-то боялся.

Вопрос тут совершенно второй, что его все-таки европейский милитаризм нагибает. А у европейского милитаризма нет другого пути. У них фундамент один. Русофобство и победа в этой украинской истории. Раньше они называли это «Стратегическим поражением России», сейчас хотя бы переговоры, какой-то мирный договор, но естественно на их условиях. То есть, отличается только названием. Было стратегическое поражение, а сейчас мирный договор на приемлемых для Украины условиях.

И здесь Трамп меняет свою позицию, но его попытки принизить роль российской армии, если Путин это сделал за неделю, нечего там мотаться. Пускай мирный договор подписывает. Но если нет, я поговорю, может быть, наступление Зеленский какое-то разовьет. Дело в том, что эти все высказывания не несут тех вещей, которые будут на самом деле.

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